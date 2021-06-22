Koronavirüs Çinle ilgili korkutan iddia Kısıtlamaları en az 1 yıl daha uzatacak
DÜNYA

Çin'le ilgili korkutan iddia: Kısıtlamaları en az 1 yıl daha uzatacak

Çin’in Lovid-19 karşı uyguladığı sınır kısıtlamalarını en az 1 yıl daha uzatmayı planladığı iddia edildi. Çin’in kısıtlamaları uygulamaya devam etmesi halinde, vize vermeyi büyük ölçüde kısıtlaması ve Çin’e gelen yolculara 14 gün otel karantinası uygulamaya devam etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Çinle ilgili korkutan iddia: Kısıtlamaları en az 1 yıl daha uzatacak
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Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin’de, salgına karşı uygulanan sınır kısıtlamalarının 1 yıl daha uzatılacağı iddia edildi. Wall Street Journal’ın konuya aşina kişilere dayandırdığı haberinde, Çin’in Kovid-19 karşı uyguladığı sınır kısıtlamalarını virüsün yeni mutasyonları nedeniyle en az 1 yıl daha uzatmayı planladığını öne sürdü. Haberde, sınır kısıtlamaları ile ilgili uzatma kararının geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan kabine toplantısında alındığı aktarıldı.


Çin’in kısıtlamaları uygulamaya devam etmesi halinde, vize vermeyi büyük ölçüde kısıtlaması ve Çin’e gelen yolculara 14 gün otel karantinası uygulamaya devam etmesi bekleniyor. Çin’in yüksek aşılama oranlarına sahip ve salgını kontrol altına ülkelere yönelik ise kısıtlamaları gevşeteceği düşünülürken, esneklik sağlanacak ülkeler arasında ilk olarak Çin tarafından geliştirilen aşıları tanıyan ülkelerin olacağı değerlendiriliyor.


Çin’de 1 milyardan fazla aşı dozu uygulandı


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından 20 Haziran’da yapılan açıklamada, ülke genelinde uygulanan Kovid-19 aşı dozu sayısının 1 milyarı geçtiği belirtilmiş, dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi Çin’in başkenti Pekin’de halkın yüzde 80’inin aşılandığı aktarılmıştı.


Öte yandan Çin’de salgının başından bu yana 91 bin 629 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

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