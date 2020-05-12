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Koronavirüs Çinli muhabire "Bana sorma Çine sor" diyen Trumpa ırkçılık eleştirisi
DÜNYA

Çinli muhabire "Bana sorma Çin'e sor" diyen Trump'a ırkçılık eleştirisi

ABD Başkanı Trump basın toplantısı sırasında Asya kökenli bir muhabire verdiği sert cevap nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. CBS News muhabiri Jiang'ın "ABD'de insanlar hayatını kaybediyor test sayıları neden bu kadar önemli" sorusuna Trump "Bana sorma, Çin'e sor" şeklinde yanıt vermişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin asıllı muhabir Weijia Jiang.
Çin asıllı muhabir Weijia Jiang.

ABD Başkanı Donald Trump Çin asıllı Amerikan muhabire verdiği cevap sebebiyle ırkçılık suçlamalarının hedefinde.

Beyaz Saray'da pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, CBS News muhabiri Weijia Jiang, Trump'a ABD'de yapılan Covid-19 testi sayısına neden bu kadar vurgu yaptığını sormuştu.

Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti
OYNAT
Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısında, Asya kökenli bir muhabir ile gerçekleştirdiği diyalog gündem oldu. Trump, kendisine yöneltilen, 'Neden koronavirüs mücadelesindeki başarılarınızı bir yarışmaya çeviriyorsunuz üstelik halen insanlar ölürken' sorusuna, 'Bunu Çin'e sorun' dedi ve ardından basın toplantısını sonlandırdı.

Her gün ABD'de daha fazla vaka görüldüğü ve insanlar hayatını kaybetmeye devam ettiği halde test sayılarının neden küresel bir rekabete dönüştüğünü sorgulayan Jiang, Trump'a "Bu neden bu kadar önemli" sorusunu yöneltti.

Trump'ın muhabirin sorusuna yanıtıysa, "Bana sorma, bu soruyu Çin'e sor" şeklinde oldu. Trump, "Dünyanın her yanında insanlar hayatını kaybediyor. Belki de bu Çin'e sorman gereken bir sorudur" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu cevabı ABD'de Çin asıllı vatandaşlara yönelik ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Demokrat Kongre üyesi Ted Lieu " Asya kökenli Amerikalılar Amerikalıdır. Bazıları orduda bazıları da salgına karşı mücadele ediyor. Milletimizi bölmeyi durdurun" diyerek Trump'a tepki gösterdi.

ABD'dedi insan hakları grupları da Trump'ın ırkçı sözlerini kınadı. CBS News ise Jiang'a destek vererek "Weijia'yı destekliyoruz. Onların görevi demokrasi için çok önemli" açıklamasını yaptı.

Trump daha önce de bir basın açıklamasında virüsü "Çin virüsü" olarak nitelemişti.

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