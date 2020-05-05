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Koronavirüs Çinliler akıllanmıyor Yasağa rağmen vahşi hayvan satışı sürüyor
DÜNYA

Çinliler akıllanmıyor: Yasağa rağmen vahşi hayvan satışı sürüyor

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs'ta yasaklanmıştı. Ancak buna rağmen ülkenin Guangzhou şehrinde yer alan bir pazarda kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Vahşi hayvan pazarlarında satışlar devam ediyor.
Vahşi hayvan pazarlarında satışlar devam ediyor.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınının, ülkedeki kedi, köpek, yarasa gibi vahşi hayvanların satıldığı pazardan çıktığı iddiaları tüm dünyanın gündeminde. Birçok ülkenin bu pazarlara tepkisinin ardından Çin yönetimi 1 Mayıs'tan itibaren vahşi hayvan satışını yasaklamıştı. Ancak buna rağmen bazı kentlerde kurallara uyulmuyor.

Çin'in vahşi hayvan pazarları dünyayı canından edecek
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Vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin ediliyor.
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Salgının, Wuhan kentinde tavus kuşu, kirpi, yarasa, sıçan da dahil olmak üzere, çeşitli canlı vahşi hayvanların ve etlerin yaygın olarak bulunduğu bir pazardan kaynaklandığı biliniyor.
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Kendisinde virüs bulunduran vahşi hayvanları satan illegal satıcılar da bulunuyor.
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Her türlü haşeratı canlı veya cansız temin edebiliyorlar.
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Vahşi hayvan tüketen ve ticaretini yapan sağlıksız ve kötü düzenlenmiş bu pazarlar Çin’de bu tür salgınlar için ideal bir ortam oluşturarak yeni virüslerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.
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'Ebola' ve 'Sars' gibi 'Kovid-19'un da ürediği vahşi hayvan pazarları halk sağlığını ve ekonomiyi tehdit ediyor.
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COVID-19 salgını vahşi hayvan ticaretiyle mücadele etmek ve hayvan kaynaklı hastalıkların mutasyona uğramamasını ve insanlara geçmesini engellemek için eşsiz bir fırsatı ortaya çıkardı.
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Çinliler yeme içme alışkanlıklarıyla belki de insanlığı bir felaketin eşiğine getirecekler.
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Bu ve benzeri pazarlar refah seviyesinin en iyi olduğu yerler.
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Soya yağı ve makarna türevleri yiyecekleri ön plana çıksa da Çin mutfağı dehşet verici yemeklere ev sahipliği yapıyor.
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Çin hukuku pazarda veya pazar dışında paralel bir yasadışı ticaretin varlığı, yasadışı vahşi yaşam ürünlerinin sisteme dahil edilmesine izin veriyor.
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Vahşi hayvan tüketim kültürünün yoğun olduğu Çin’de koronavirüs örneğinde olduğu gibi bu tür salgınlar hızla yayılabilir.
Çin'in vahşi hayvan pazarları dünyayı canından edecek
Vahşi hayvan tüketilen ve ticaretinin yapıldığı, sağlıksız, kötü düzenlenmiş pazarlar Çin'de bu tür salgınlar için ideal bir ortam oluşturuyor. Yeni virüslerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan vahşi hayvan pazarlarının yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu belirtiliyor. Çin, vahşi hayvan satış endüstrisinin kontrolü için pazarlara çeşitli yasaklar getirmiş olsa da, illegal satışlar devam ediyor. Bu da ticarete meşruiyet sağlıyor. Sıradışı bir yemek kültürüne sahip olan Çin mutfağı kontrol altına alınmazsa, gelecekte insanlığı üstesinden gelemeyeceği salgınlar bekliyor. Çin'in 'vahşi tüketim' alışkanlığı dünya çapında biyogüvenlik, halk sağlığı ve ekonomiyi de tehdit ediyor.

En çok talep canlı akrebe

Guangzhou şehrinde yer alan Xihua Farmer’s Market adlı pazarda kurbağa ve kaplumbağanın yanı sıra, canlı karidesler de açık bir şekilde satışa sunuluyor. Satıcıların müşteri taleplerine göre canlı akrep satmaya da istekli oldukları ifade edildi. Çin hükümeti; kaplumbağa, kurbağa, yılan ve akrep gibi çoğu hayvanın satışını şubatın sonlarından itibaren yasaklamıştı ancak hükümetin satılabilecek “vahşi hayvanlar” listesini revize ettiği belirtildi.

Çin'de bir ilk: En çok tüketilen vahşi hayvana yasak geldi
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Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi.
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İngiliz medyasında yer alan habere göre, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 milyon 400 binden fazla insanın enfekte olmasına, 165 binden fazla insanın da ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle, ülkede sıkça tüketilen ve ‘besleyici’ olduğu öne sürülen Bambu Fareleri’nin tüketilmesine de yasak geldiğini aktardı.
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Habere göre, Çin’de yetiştiriciliği yaygın olduğu belirtilen Bambu Fareleri’nin boyları 50 santimetreye ve 11 kiloya kadar ulaşabiliyor. Koronavirüsten önce ise bu fareler canlı olarak 1000 yuan (980 Türk lirası) ve pişmiş olarak 280 yuan’a (274 Türk lirası) satılıyordu.
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs’ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin’deki ilk kent olacak.
Çin'de bir ilk: En çok tüketilen vahşi hayvana yasak geldi
Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi. Pekin yönetimi dünyayı etkisi altına alan salgından önce Çinliler'in en sık tükettiği 'besleyici' olduğuna inanılan Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladığı belirtildi. 11 kiloya kadar ulaşabilen farelerin satış fiyatları ise şaşırtıyor.


  • Tam listenin en erken Mayıs ortasına kadar kesinleşmesi beklenirken o zamana kadar vahşi hayvanların satılmaya devam edilebileceği tahmin ediliyor.

1 Mayıs'ta yasaklanmıştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayısta yasaklandı. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çindeki ilk kent olmuştu.

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