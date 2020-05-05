Çinliler akıllanmıyor: Yasağa rağmen vahşi hayvan satışı sürüyor
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs'ta yasaklanmıştı. Ancak buna rağmen ülkenin Guangzhou şehrinde yer alan bir pazarda kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediyor.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınının, ülkedeki kedi, köpek, yarasa gibi vahşi hayvanların satıldığı pazardan çıktığı iddiaları tüm dünyanın gündeminde. Birçok ülkenin bu pazarlara tepkisinin ardından Çin yönetimi 1 Mayıs'tan itibaren vahşi hayvan satışını yasaklamıştı. Ancak buna rağmen bazı kentlerde kurallara uyulmuyor.
Guangzhou şehrinde yer alan Xihua Farmer’s Market adlı pazarda kurbağa ve kaplumbağanın yanı sıra, canlı karidesler de açık bir şekilde satışa sunuluyor. Satıcıların müşteri taleplerine göre canlı akrep satmaya da istekli oldukları ifade edildi. Çin hükümeti; kaplumbağa, kurbağa, yılan ve akrep gibi çoğu hayvanın satışını şubatın sonlarından itibaren yasaklamıştı ancak hükümetin satılabilecek “vahşi hayvanlar” listesini revize ettiği belirtildi.
Tam listenin en erken Mayıs ortasına kadar kesinleşmesi beklenirken o zamana kadar vahşi hayvanların satılmaya devam edilebileceği tahmin ediliyor.
1 Mayıs'ta yasaklanmıştı
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayısta yasaklandı. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çindeki ilk kent olmuştu.