CNN: Türkiye koronavirüsle yüzleşirken diğer birçok şekilde olduğu gibi kendi yolunu çiziyor

Türkiye koronavirüsle yüzleşirken, diğer birçok şekilde olduğu gibi kendi yolunu çiziyor.

Covid-19'un dünya genelinde yarattığı etki hiçbir şekilde normal veya tanıdık değil. Taksim Meydanı'nın sadece güvercin sürüleri dolaşıyor.

CNN'de yer alan haberde, "Yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan İstanbul'un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı, Alfred Hitchcock'un "The Birds" adlı korku filmine benziyor" ifadeleri kullanıldı.

Geçen hafta sonu, hükümet 31 il için 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulayarak Türkiye nüfusunun dörtte üçünü evde tutmayı başardı.

Sokağa çıkma yasağı, yürürlüğe girmesinden sadece iki saat önce duyuruldu ancak ilk anda panikleyenler bazı bölgelerde sosyal izolasyona uymayarak bakkallara ve fırınlara akın etti.

Geçtiğimiz hafta cuma günü sokağa çıkma yasağı sebebiyle yaşanan kaosun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında Türkiye'nin vatandaşlarını korumak için yeterince güçlü olduğunu vurgulayarak, halkı evde kalmaya çağırırken alınan tedbirler kapsamında bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu.

Hafta boyunca, evde kalma yasağı yalnızca 20 yaşın altındaki veya 65 yaşın üzerindekiler için geçerli. Teorik olarak, diğer birçok vatandaşın dışarı çıkmasına izin veriliyor ancak birçok küçük işletme kapalı olsa da, restoranlar evlere paket servisi yapıyor. Parklar gibi halka açık yerler yasak dahilinde ve bankaların açılış-kapanış saatleri belirli kurallara bağlı.

Buna karşılık, şantiyeler, fabrikalar ve ekonomik darbe almak istemeyen diğer işletmelerle birlikte tüm hızıyla üretim devam ediyor.

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Alışverişe çıkan sağlıklı insanlar zarar vermez

Bazı uzmanlar, Türkiye gibi kısmi kısıtlamaların başarılı olabileceğini söylüyor.

İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi'nden bir virolog olan Dr. Muhammad Munir, "Bu alternatif bir strateji," diyerek rutin alışverişe çıkan sağlıklı insanların herhangi bir zarar vermediğini vurguladı.

"Enfekte olan insanların yüzde sekseni iyileşti. Bu nedenle, kronik hastalıkları olmayan sağlıklı insanlar varsa, bu yöntem kesinlikle yararlıdır. Sokağa çıkma yasağının tek yararı, hastalığın yayılmasının yavaşlatması ve hastaneler üzerindeki baskının azalması" dedi.

Sağlık ve ekonomi dengeleniyor

Kent Üniversitesi Viroloji fahri öğretim görevlisi olan Dr. Jeremy Rossman, Türkiye'nin günlük olarak rapor ettiği vaka sayısı göz önüne alındığında zor olduğunu ve kısmi sokağa çıkma yasağının sadece erken uygulandığında gerçekten etkili olduğunu söyledi.

Rossman, "Türkiye düzeyinde, çoğu ülke tam bir sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Kısmi bir yasak daha iyi olabilir, bir yandan salgını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da ekonominin bir kısmının işlerliğini korumayı dengeleyebilir" dedi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ölüm oranının düşük olmasının ülkenin büyük sağlık kapasitesinden ve diğer ülkelerden farklı bir tedavi protokolünden kaynaklandığını savunuyor. Tedavi için kullanılan ilaçların faydasından emin olunurken Türkiye'de yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında azalma mevcut. Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,15. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında Türkiye 12. sırada. Toplumda çok yüksek bir duyarlılık var.

Koca, diğer ülkelerin aksine, Türkiye'nin Covid-19 ile temas kurmaya yönelik yaklaşımının, klinik sunumdan sonra genel test veya temas takibi etrafında olduğunu söylüyor.

Ayrıca daha uzun süre yüksek frekanslı oksijen kullanarak entübasyonu geciktiriyorlar, bu da daha iyi sonuçlar verdiğini söylüyor.

Türkiye medikal turizm destinasyonu oldu

Hükümet, yoğun bakım ünitelerinin hala bol miktarda kapasiteye sahip olduğunu ve yatak sıkıntısı olmadığını söylüyor. Türkiye'nin hastane sistemi o kadar iyi ki son yıllarda ülke bir medikal turizm destinasyonu haline geldi.

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Covid-19'a yanıt olarak, ülke sadece Türkiye'nin içinde değil, aynı zamanda yurtdışında da kişisel koruyucu ekipman (KKD) üretmek ve dağıtmak için programlar geliştirdi. İngiltere, İspanya, İtalya ve 30'dan fazla ülkeye virüsle mücadele kapsamında destek malzemeleri gönderdi.

Meslek okulları atölye oldu

Eğitim Bakanlığı İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerdeki meslek okullarını, yüz maskeleri, beden kıyafetleri ve ülke içi kullanım amaçlı cerrahi önlükleri üreten atölyelere dönüştürdü.

Bir grup öğrenci de yüz kalkanları, el dezenfektanları ve diğer temel temizlik ürünleri üretiyor.

Türkiye'de maske kullanımı market, pazar gibi halka açık yerlerde zorunlu ancak maske satışı yasaklandı. Çünkü hükümet maskeyi eczanelerden ya da dışarı çıkamayanlara doğrudan evlerine getirerek ücretsiz dağıtıyor.

Türkiye, gönüllüler ve polisler hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi olanların tüm ihtiyaçlarını kapı kapı gezerek temin ediyor. Evlere verilen hizmet sayesinde salgın tehdidi en aza indiriliyor.

Çağrı merkezleri, evde karantina altında kalanlar, 65 yaş üstü olanlar da dahil market siparişlerini, ilaçlarının temin edilmesi veya aylık emekli maaşına kadar tüm taleplerini yerine getiriyor.