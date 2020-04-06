Koronavirüs Çok sayıda il kendi kendini karantina altına aldı Sizler için derledik
TÜRKİYE

Çok sayıda il kendi kendini karantina altına aldı: Sizler için derledik

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı her gün artarken çok sayıda ilde kendi tedbirlerini almaya başladı. Şanlıurfa'dan Ordu'ya, Elazığ'dan Kocaeli'ye kadar pek çok il farklı tedbirlerle salgının önüne geçmeye çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

* Şanlıurfa’da 2 mahalle ve 3 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleriyle, Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi’nde ikamet eden 5 kişide Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması sonrası alındı.

* Ordu’nun Perşembe ilçesinde koronavirüs bulaşmış bir kişiye rastlanması sonucu Ramazan Mahallesi’ne giriş-çıkışlar kapatıldı.

* Elazığ Valiliği, Karakoçan ilçesine giriş çıkışlara salgın tedbirleri kapsamında sınırlama getirdi. İlçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaretin ikinci bir karara kadar kısıtlandığı ifade edildi.

* Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Bozyer Mahallesi’nin Taştepe mezrasında karantina tedbirleri kapsamında sokağa çıkışlara sınırlama getirildi.

* Antalya’da, şehre araç giriş ve çıkışlarının yasaklanmasının ardından kenti Konya’ya bağlayan Akseki ilçesindeki alternatif yayla yoluna geçişin engellenmesi için kayalar konuldu. Yayla yoluna, Akseki Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla kaya parçaları döküldü.

* Kocaeli’yi Bursa’nın İznik ilçesine bağlayan yollara da geçişi engellemek için toprak döküldü. Senaiye, Kadriye, Tahtalı, Fulacık ve Semetler mahallelerindeki yollar bu şekilde kapatılırken Karamürsel-İznik sınırında yer alan Kızderbent Mahallesi’nde oluşturulan kontrol noktasında jandarma ekipleri, yalnızca izin belgesi bulunanlara geçiş izni veriyor.

  • * Bolu’da Kovid-19’a karşı il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi. Kentte bugün (6 Nisan) yalnızca çift plakalı araçlar, yarın ise (7 Nisan) sadece tek plaka numaralı araçlar trafiğe çıkabilecek.

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