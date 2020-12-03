Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kovid-19 özel oturumuna video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kovid-19 özel oturumuna video mesaj gönderdi.

Erdoğan'dan satır başlıkları:

(Kovid-19'la mücadele) Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır.

(Kovid-19'la mücadele) Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmadır.

Covid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim, son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Bu süreçte sadece salgınla değil, aynı zamanda artan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerekiyor.

Tedbirlerin kapsayıcı olması, hassas ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özen gösterilmesi elzemdir.

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Salgının bize hatırlattığı bir diğer husus BM sisteminin günümüz tehdit ve ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutulması gereğidir.

Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

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