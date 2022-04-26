Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Bilim Kurulu Üyeleriyle açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları açıklıyor. https://t.co/2HliccQhNf — Yeni Şafak (@yenisafak) April 26, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dünyamızın son 2 yılı bu salgının gölgesi altında geçti. Bu süreç kısa sürede üretimden tüketime, spordan eğitime, istihdama kadar her alanı etkileyen bir krize dönüştü.

Merhum Cemil Taşçıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi hocalarımızı bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz.

Türkiye koronavirüs döneminde sağlık alt yapısı ile süreci en rahat şekilde atlatan ülkelerden biri olmuştur. Sağlık çalışanlarımız elinden gelen her şeyi yapmıştır.

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Ülkemizi bu sancılı ve sarsıntılı dönemden sağ salim çıkararak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik.

Vatandaşlarımızı virüse karşı korumak için dünyada geliştirilen her aracı ön plana çıkardık. Kendi verilerimizi analiz ettikçe bilgilerimizi geliştirdik. Mücadele yöntemlerimizi oluşturduk. Yerli solunum cihazından tanı kitine, ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya imza attık. Dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri durumundayız.

Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacaktır.

Kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kalktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek.

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