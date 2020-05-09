Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'de inceleme yapıyor

Koronavirüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek üzere harekete geçmişti.

FOTOĞRAF 12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı arazisi içinde ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı. 8 Nisan'da inşa çalışmalarına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında 1 ay geride kaldı. 32. gününe gelen hastane inşaatı hızla ilerlemeye devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan bin yataklı Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi. 45 günde bitirilmesi planlanan inşaatta 7 gün 24 saat esasına göre iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesine başlanan hastane inşaatının yol ve otopark bölümlerinin de bir kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin ana girişi olarak yapılan bölüme giden yolların asfaltlandığı ve açık otopark bölümünün de büyük oranda tamamlandığı görülüyor. Hastanenin Ramazan Bayramı'ndan önce koronavirüsle mücadele kapsamında hastalara hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Gece gündüz binlerce işçi çalışıyor: Pandemi hastanesinde sona yaklaşılıyor Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesinin de başladığı inşaatta yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı. Büyük bölümü tamamlanan hastane havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşaatı başlayan hastanelerde çalışmalar sürüyor. Büyük bölümü tamamlanan hastanelerin yapım aşaması da Erdoğan tarafından yakından takip ediliyor.



KORONAVİRÜS Sancaktepe’de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi

Öğle saatlerinde Huber Köşkü'nden havalanan Erdoğan, Sancaktepe'deki ve Atatürk Havalimanı bölgesinde yapılacak iki hastanede incelemelerde bulundu. Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yetkililer eşlik ediyor.