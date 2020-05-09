Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepede inceleme yapıyor
TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'de inceleme yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'deki pandemi hastanesine gitti. Havadan incelemelerde bulunduktan sonra Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı pandemi hastanesine giden Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yetkililer eşlik etti.

Haber Merkezi DHA
Erdoğan, salgın hastanelerinin si inşaatında incelemelerde bulundu.
Erdoğan, salgın hastanelerinin si inşaatında incelemelerde bulundu.

Koronavirüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek üzere harekete geçmişti.

Gece gündüz binlerce işçi çalışıyor: Pandemi hastanesinde sona yaklaşılıyor
FOTOĞRAF 12
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı arazisi içinde ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı. 8 Nisan'da inşa çalışmalarına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında 1 ay geride kaldı.
Title
32. gününe gelen hastane inşaatı hızla ilerlemeye devam ediyor.
Title
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan bin yataklı Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi.
Title
45 günde bitirilmesi planlanan inşaatta 7 gün 24 saat esasına göre iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.
Title
Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesine başlanan hastane inşaatının yol ve otopark bölümlerinin de bir kısmı tamamlandı.
Title
Havadan çekilen görüntülerde hastanenin ana girişi olarak yapılan bölüme giden yolların asfaltlandığı ve açık otopark bölümünün de büyük oranda tamamlandığı görülüyor.
Title
Hastanenin Ramazan Bayramı'ndan önce koronavirüsle mücadele kapsamında hastalara hizmet vermeye başlaması bekleniyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Gece gündüz binlerce işçi çalışıyor: Pandemi hastanesinde sona yaklaşılıyor
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesinin de başladığı inşaatta yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı. Büyük bölümü tamamlanan hastane havadan görüntülendi.

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşaatı başlayan hastanelerde çalışmalar sürüyor. Büyük bölümü tamamlanan hastanelerin yapım aşaması da Erdoğan tarafından yakından takip ediliyor.

Sancaktepe’de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi
KORONAVİRÜS
Sancaktepe’de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi

Öğle saatlerinde Huber Köşkü'nden havalanan Erdoğan, Sancaktepe'deki ve Atatürk Havalimanı bölgesinde yapılacak iki hastanede incelemelerde bulundu. Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yetkililer eşlik ediyor.


Abone Ol Google News
30 bin kişi öldükten sonra gelen uygulama: İngiltereye giriş yapanlardan 14 gün karantinada kalmaları istenecek

30 bin kişi öldükten sonra gelen uygulama: İngiltere'ye giriş yapanlardan 14 gün karantinada kalmaları istenecek
Beşiktaşta iki test pozitif

Beşiktaş'ta iki test pozitif

İdmanlara başlayan Beşiktaş'ta iki isimde koronavirüs tespit edildi.
Erdoğandan flaş teftiş

Erdoğan'dan flaş teftiş

Cumhurbaşkanı, ​iki pandemi hastanesini de inceledi.
Amerika'da 4 ayda 1 milyon ölüm

Amerika'da 4 ayda 1 milyon ölüm

​Kalp krizi ve kanserden ölenler, koronadan ölenlerden fazla.
TSK'dan<br>bahar temizliği

TSK'dan
bahar temizliği

Hem yurt içinde hem sınırın ötesinde inlerine tek tek giriliyor.
Bakan Koca uyarıyor

Bakan Koca uyarıyor

​Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz, maske takın.

Sözleşme imzalandı

Sözleşme imzalandı

​Türkiye'nin 'mini tankı' için seri üretim başlıyor.

Tam üyelik için kararlıyız

Tam üyelik için kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya net mesaj.
Kentin tek laboratuvarı

Kentin tek laboratuvarı

Akciğer rahatsızlıkları nedeniyle vaka sayısı arttı.
Korona ilçeye giremiyor

Korona ilçeye giremiyor

​Halk organik besleniyor, kurallara uyuyor.
Rehavete kapılanlara net uyarı

Rehavete kapılanlara net uyarı

​Bilim Kurulu Üyesi Tezer: İkinci dalga, üçüncü dalga bile olabilir.
Dört futbolcu pozitif!

Dört futbolcu pozitif!

​TFF 2. Lig ekibinde koronavirüs depremi.
Artık sıcak<br>yuvaları var

Artık sıcak
yuvaları var

"​Cumhurbaşkanımız bilse böyle koyar mı bizi" demişti...
Yeni normal böyle mi olacak?

Yeni normal böyle mi olacak?

​Restoran, kafe, okul ve kuaförlerde uygulanıyor...
Başkan 'Seni<br>alacağım' dedi

Başkan 'Seni
alacağım' dedi

​Soner Aydoğdu transfer iddialarına yanıt verdi.
Zonguldak'ta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor
Gündem

Zonguldak'ta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor

Zonguldak'ta, koronavirüs vakaları yoğun olarak görülürken, bu kapsamdaki tedbirler de artırıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki, ilin yetkilendirilmiş tek laboratuvarı görüntülendi. BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, 13 kişilik özel ekiple günde 600 test sayısına kadar çıktıklarını ve 24 saat görev başında olduklarını söyledi.
Soner Aydoğdu: Başkan 'Seni alacağım' dedi
Spor

Soner Aydoğdu: Başkan 'Seni alacağım' dedi

Göztepe forması giyen Soner Aydoğdu Yeni Şafak Spor Instagram canlı yayınında, liglerin 12 Haziran'da başlamasını değerlendirirken aynı zamanda transfer iddialarına da yanıt verdi.
Sözleşme imzalandı: Türkiye'nin 'mini tankı' için seri üretim başlıyor
Ekonomi

Sözleşme imzalandı: Türkiye'nin 'mini tankı' için seri üretim başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında orta sınıf silahlı insansız kara aracı üretilmesine yönelik sözleşme imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Orta sınıf 2'nci seviye için ASELSAN ile sözleşme imzaladık. Katmerciler'in de platform üreticisi olacağı projeyle silahlı insansız kara araçları Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. ‪Proje, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapan, üzerine silah sistemleri ve ihtiyaç duyulan başka sistemlerin takılabildiği, uzaktan komuta edilebilen, otonom olarak kullanılabilen, üstün hareket kabiliyetine sahip insansız kara aracı geliştirilmesini ve seri üretimini içeriyor" açıklamasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.