Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğandan infaz düzenlemesi açıklaması Görüşülmeye başlanacak
TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesi açıklaması: Görüşülmeye başlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında infaz düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

  • Kamuoyunun gündemindeki infaz düzenlemesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih verdi.

"Görüşülmeye başlanacak"

Erdoğan, "İdari düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve bakanlıklarımızın genelgeleri ile yasal düzenlemeleri Meclisimizle çalışarak kanun olarak hayata geçiriyoruz. Kabine toplantımızda ayrıntılı olarak değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini kamuoyuna süreceğiz. İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanacaktır" şeklinde konuştu.

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