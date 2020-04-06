Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesi açıklaması: Görüşülmeye başlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diğer ülkelerin ve insanların sırtından refah düzeni kuranların devri artık kapanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 'Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görünüyor. Diğer ülkelerin ve insanların sırtından kendilerine sahte bir refah düzeni kuranların devri artık kapanıyor' dedi.