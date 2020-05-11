Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı: Başarıyla devam ettiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüsle mücadele konusunda açıklamada bulundu.

Erdoğan açıklamasından şu ifadelere yer verdi:

"Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz.

Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız."

Erdoğan mesajında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda alınan karar ve desteklerin yer aldığı bir de görsel paylaştı.

Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz.



Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız. pic.twitter.com/Wdej3I5UGz — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 11, 2020

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