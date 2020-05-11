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Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğandan koronavirüsle mücadele paylaşımı Başarıyla devam ettiriyoruz
POLİTİKA TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı: Başarıyla devam ettiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele konusunda açıklamada bulundu. "Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz, diyen Erdoğan, "Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüsle mücadele konusunda açıklamada bulundu.

Erdoğan açıklamasından şu ifadelere yer verdi:

  • "Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz.

  • Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız."

Erdoğan mesajında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda alınan karar ve desteklerin yer aldığı bir de görsel paylaştı.

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