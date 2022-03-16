Deltacron için endişeye gerek yok: Bu yaz rahat geçecek ​

Kovid-19 pandemisinde normalleşme adımlarının hızla atıldığı bugünlerde ABD ve Avrupa’da ortaya çıkan ‘Deltacron’ varyantı endişeye yol açtı. Delta ve Omicron genlerini içeren yeni varyant ABD ve Avrupa’da en az 17 kişide görüldü.

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk

Yeni varyantla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Deltacron’un diğer varyantlara göre daha etkisiz olduğunu belirterek, “Deltacron’un bizi ekstra endişelendirmesine gerek yok. Koronavirüs var olmaya devam ettikçe farklı versiyonlarıyla gelmesi biz sağlık çalışanlarının beklediği bir durumdu. Biz de buna uyum sağlayarak yaşamalıyız” diye konuştu.

BİREYSEL TEDBİRLER BİZİ KORUR

Bilindik tedbirlerin uygulanmasının virüse karşı korunmak için yeterli olacağını vurgulayan Prof. Oğuztürk, “Deltacron’un bulaştırıcılık ve aşıya etkisi karşısında henüz net bir şey söyleyemiyoruz. Bu süreçte bireysel tedbirlerimizi uygulayabiliriz artık” ifadelerini kullandı.

AŞILAR İHMAL EDİLMEMELİ

Koronavirüsün tamamen geçmediğini ve hatırlatıcı dozların korunmak için önemli olduğunu söyleyen Prof. Oğuztürk, şöyle devam etti: “Hatırlatıcı dozlarımızı da ihmal etmemeliyiz. Eğer bunu yaparsak Deltacron varyantından endişe etmemize hiç gerek kalmaz. Geçtiğimiz varyantlara baktığımızda aşının, virüsün etkisini azalttığını net bir şekilde gördük. Ne kadar çok aşılanırsak vaka sayılarının o kadar düşeceğini ve pandemi havasından kurtulacağız. Yeni varyantların ortaya çıkması gibi epidemik ve endemik durumlar olsa bile artık ciddi bir sağlık sorunu olmaktan çıktı.”

BU YAZ KOLAY GEÇECEK

Virüsün tamamen etkisizleşeceği net bir tarihin olmadığını belirten Prof. Oğuztürk, bu yaz döneminin diğer yaz dönemlerine göre çok daha kolay geçeceğini ifade etti: “Önümüzdeki yaz döneminde de vaka sayıları ciddi oranda düşecek ve bizi tehlikeye sokmayacak. Vatandaşlar yaz tatillerini rahatlıkla yapabilirler.”

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Prof. Dr. Faruk Aydın

Daha kötüsü gelmeyecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüsün mutasyona uğramaya ve yeni varyantlar oluşturmaya devam edeceğini belirtti. Salgında en büyük silahın aşılanma olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aydın, “En son oluşan Omicron varyantı, kendi içinde ikinci bir varyant oluşturdu ama Omicron türü varyant. Bu varyant atasal virüsten çok uzaklaştı. 60’a yakın mutasyon yaptı. Bütün bu mutasyonların geri dönüp, Delta’ya veya Alfa’ya benzeyen yeni varyant oluşumunu beklemiyoruz. Yeni oluşacak varyantların Delta gibi ciddi sağlık sorunu yaratabileceğini öngörmüyoruz. Varyant oluşumu devam edecek ama iyi yönde devam edeceğine yönelik kanılarımız var. Daha kötü bir varyant gelmeyecek” dedi.

TEDBİRLERE UYALIM

Ülkemizde her gün 100’ün üzerinde insanın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Prof. Aydın, "Tedbirlere uyalım en önemlisi de aşılarımızı olalım” diye konuştu.

FOTOĞRAF 13 Omicron varyantını bildiren ilk kişilerden biri olan Güney Afrikalı doktor Dr Angelique Coetzee, varyantı gerçekte olduğundan daha tehlikeli olarak tanımlaması için 'baskı gördüğünü' söyledi. Coetzee, The Daily Telegraph'a verdiği demeçte, \"Kovid'in tüm mutasyonları nedeniyle, Güney Afrika'dan olmayan tüm bu bilim adamları ve politikacılar benimle iletişime geçiyorlardı, konuştuğumda yanıldığımı, ciddi bir hastalık olduğunu, neden bahsettiğimi bilmediğimi söylüyorlardı, bana saldırmaya devam ettiler\" ifadelerini kullandı. Doktor ayrıca, \"Politikacıların söylememi istediği şey, bunun Güney Afrika'da daha hafif, ancak Avrupa'da ciddi bir hastalık olduğuydu. Avrupalı bilim adamları ve politikacılardan 'Lütfen hafif bir hastalık olduğunu söyleme' diyerek baskı yapan çok kişi oldu\" dedi. Coetzee, Omicron varyantı ilk ortaya çıktığında güney Afrika'da görülen vakaların Delta varyantına göre hafif olduğunu ve sadece halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetleri bulunduğunu dünyaya duyurmuştu. Güney Afrika Tabipler Birliği'nin de başkanı olan Dr Coetzee, kendisini arayanların onu 'yalan söylemekle ve Omicron'u küçümsemekle suçladığını' söyleyerek, etkilerini ilk elden görmesine rağmen, politikacıların neden onu dinlemediğini anlayamadığını söyledi. Avustralya, New South Wales'in baş sağlık görevlisi Kerry Chant da, eyalette Omicron vakalarında bir artış gördüğünde Dr Coetzee'nin açıklamalarını yineledi. Avustralya'nın yanı sıra denizaşırı ülkelerden gelen kanıtlara dayanarak, varyantta hastaneye yatışların Delta türüne göre çok daha az olduğunu söyledi. Dr Chant, geçen sene Aralık ayında yaptığı açıklamada, \"Bulgular, Omicron'un Delta'dan daha hafif olacağını ve hastaneye yatış riskinin Delta'dan yaklaşık yüzde 60 ila yüzde 80 daha az olduğunu gösteriyor\" demişti. Omicron'u keşfeden doktor: Varyantı olduğundan daha ağır göstermem yönünde baskı gördüm Omicron varyantını keşfeden Güney Afrikalı doktor, virüsün gerçekte olduğundan daha kötü görünmesi için baskı gördüğünü açıkladı. BiP'te paylaş

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