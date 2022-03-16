Deltacron için endişeye gerek yok: Bu yaz rahat geçecek ​

Kovid-19 pandemisinde normalleşme adımlarının hızla atıldığı bugünlerde ABD ve Avrupa’da ortaya çıkan ‘Deltacron’ varyantı endişeye yol açtı. Delta ve Omicron genlerini içeren yeni varyant ABD ve Avrupa’da en az 17 kişide görüldü.
- Yeni varyantla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Deltacron’un diğer varyantlara göre daha etkisiz olduğunu belirterek, “Deltacron’un bizi ekstra endişelendirmesine gerek yok. Koronavirüs var olmaya devam ettikçe farklı versiyonlarıyla gelmesi biz sağlık çalışanlarının beklediği bir durumdu. Biz de buna uyum sağlayarak yaşamalıyız” diye konuştu.
BİREYSEL TEDBİRLER BİZİ KORUR
Bilindik tedbirlerin uygulanmasının virüse karşı korunmak için yeterli olacağını vurgulayan Prof. Oğuztürk, “Deltacron’un bulaştırıcılık ve aşıya etkisi karşısında henüz net bir şey söyleyemiyoruz. Bu süreçte bireysel tedbirlerimizi uygulayabiliriz artık” ifadelerini kullandı.
AŞILAR İHMAL EDİLMEMELİ
- Koronavirüsün tamamen geçmediğini ve hatırlatıcı dozların korunmak için önemli olduğunu söyleyen Prof. Oğuztürk, şöyle devam etti: “Hatırlatıcı dozlarımızı da ihmal etmemeliyiz. Eğer bunu yaparsak Deltacron varyantından endişe etmemize hiç gerek kalmaz. Geçtiğimiz varyantlara baktığımızda aşının, virüsün etkisini azalttığını net bir şekilde gördük. Ne kadar çok aşılanırsak vaka sayılarının o kadar düşeceğini ve pandemi havasından kurtulacağız. Yeni varyantların ortaya çıkması gibi epidemik ve endemik durumlar olsa bile artık ciddi bir sağlık sorunu olmaktan çıktı.”
BU YAZ KOLAY GEÇECEK
Virüsün tamamen etkisizleşeceği net bir tarihin olmadığını belirten Prof. Oğuztürk, bu yaz döneminin diğer yaz dönemlerine göre çok daha kolay geçeceğini ifade etti: “Önümüzdeki yaz döneminde de vaka sayıları ciddi oranda düşecek ve bizi tehlikeye sokmayacak. Vatandaşlar yaz tatillerini rahatlıkla yapabilirler.”
Daha kötüsü gelmeyecek
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüsün mutasyona uğramaya ve yeni varyantlar oluşturmaya devam edeceğini belirtti. Salgında en büyük silahın aşılanma olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aydın, “En son oluşan Omicron varyantı, kendi içinde ikinci bir varyant oluşturdu ama Omicron türü varyant. Bu varyant atasal virüsten çok uzaklaştı. 60’a yakın mutasyon yaptı. Bütün bu mutasyonların geri dönüp, Delta’ya veya Alfa’ya benzeyen yeni varyant oluşumunu beklemiyoruz. Yeni oluşacak varyantların Delta gibi ciddi sağlık sorunu yaratabileceğini öngörmüyoruz. Varyant oluşumu devam edecek ama iyi yönde devam edeceğine yönelik kanılarımız var. Daha kötü bir varyant gelmeyecek” dedi.
TEDBİRLERE UYALIM
Ülkemizde her gün 100’ün üzerinde insanın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Prof. Aydın, "Tedbirlere uyalım en önemlisi de aşılarımızı olalım” diye konuştu.