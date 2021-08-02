​Deltaya karşı 2+1 aşı ile yüksek koruma

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, artan vakalar, aşı çalışmaları ve delta varyantının durumu ile ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. Aşı olan ve olmayan kişilerin tedavi sürecini anlatan Kayıpmaz, “Aşıları tamamlanmış kişilerin hastalığı büyük oranda ayakta ve daha hafif belirtilerle atlattığını biliyoruz. Hastaneye yatırılarak tedavi olan hastaların yüzde 95’i ise aşıları tamamlanmamış kişilerden oluşuyor. Aşıların insanları ağır hastalık ve ölümden büyük ölçüde koruması en önemli özelliğidir” dedi.

Afşin Emre Kayıpmaz

UZUN VADE ETKİLERİ

Aşı olmamış ve hastalanmış kişilerin Kovid-19’un uzun vadeli etkileri konusunda değerlendirmede bulunan Kayıpmaz, “Hastalığı ağır geçirenlerde Kovid-19’un uzun vadeli etkileri şu an için yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. Aşı da ağır hastalıktan koruduğuna göre uzun vadeli etkiler açısından da aşıları tamamlanmış kişilerin daha güvende olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

CİDDİ YAN ETKİ NADİR

Kayıpmaz, aşıların yan etkileriyle ilgili dillendirilen iddialara şu cevabı verdi: “Şu anda uygulanmakta olan aşıların yan etkileri çok büyük oranda basit ve geçici yan etkilerdir. Ciddi yan etki sıklığı dünya çapında 4 milyardan fazla doz aşı uygulandığı göz önünde bulundurulduğunda oldukça nadirdir. Örneğin Kovid-19 geçiren kişilerin üreme sağlığının olumsuz etkilendiği yapılan çalışmalarla ortaya konmuş durumdadır. Oysa Biontech ile aşılanmış kişilerde sperm kalitesinde herhangi bir bozulmanın olmadığı gösterilmiştir.”

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MÜHİM OLAN ÜÇ DOZ

Kayıpmaz salgının kontrol altına alınabilmesi için vatandaşların aşılarını tamamlası gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Bizim için önemli olan tek doz aşısını olmuş bireylerin oranı değil; aşıları tamamlanmış bireylerin oranıdır. Aşıları tamamlanmıştan kastımız 2 doz Biontech aşısını olmuş veya 2 doz Sinovac üzerine tek doz Biontech veya Sinovac olmuş kişilerdir. Şu anda baskın varyant haline gelen Delta varyantına karşı da aşıları tamamlanmış bireylerin daha güçlü korunacağı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Örneğin Biontech iki dozda Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında etkiliyken, bu oran tek dozda yalnızca yüzde 35,6’dır. Bu yüzden mutlaka aşıların tamamlanmasını öneriyoruz.”

Faz-3’e devam

Kayıpmaz yerli aşıda gelinen noktayla ilgili şu bilgileri verdi: “Şu anda Turkovac aşısının Faz-3 çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Faz-2 aşamasına gelen yerli aşılarımız mevcuttur. Burada da ön plana TÜBİTAK’ın destekleyicisi olduğu virüs benzeri parçacık (VLP) aşısı çıkmaktadır. Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezimizde de devam eden ve başlayacak olan Faz-1 yerli aşı çalışmaları mevcut.”

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