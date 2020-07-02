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Denizli haberleri: Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri iptal edildi

Denizli'de sokak düğünlerine yasak

Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri ile yardım çadırı ve kermes gibi sosyal aktiviteleri yasaklarken, mevlitlerde ise ikram yapılmaması kararı aldı. Kırsal mahallerdeki açık alanlarda ise kuralları uyulması koşuluyla düğünler yapılabilecek.

Haber Merkezi DHA
Denizli'de sokak düğünlerine yasaklandı.
Denizli'de sokak düğünlerine yasaklandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Covid -19 tedbirleri kapsamında olağanüstü toplantı yaptı. Meclis yaptığı toplantı sonrası düğünler, mevlitler ve kermeslerle ilgili kararlar aldı.

Düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı: Halaysız düğün olur mu?
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Düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı: Halaysız düğün olur mu?
Mutlu yuva hayali kuran binlerce çiftin merakla beklediği düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı. Fakat düğünlerin olmazsa olmazı kol kola çekilen halaylar, takı merasimleri, toplu fotoğraf çekimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında mümkün gözükmüyor. Tedbirler kapsamında düğünlerin nasıl olacağını gelin birlikte inceleyelim.

Kurallara uyulması şartı koşuldu

Alınan kararlara göre; İçişleri Bakanlığı’nın 24.06.2020 tarihli 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu yazısına istinaden; 26.06.2020 tarihli ve 38 no’lu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları A maddesinde düğün yapılacak mekanlara ilişkin kapalı alanlarda yapılacak düğünler, açık, kır ve bahçe gibi mekanlarda yapılacak düğünler ile köy ve kırsal kesimlerdeki düğünlere belirlenmiş kurallara uymak kaydıyla izin verilirken, il merkezi veya ilçelerin kentsel yerleşim alanlarındaki sokak düğünleri yapılması yasaklandı.

Düğün konvoylarında hayrete düşüren görüntüler: Gelin ve damadın etrafında drift!
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Düğün konvoylarında hayrete düşüren görüntüler: Gelin ve damadın etrafında drift!
İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleştirilen düğün konvoylarında şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar tüneli trafiğe kapattı. Damat, arkadaşlarının kestiği yolda göbek atıp oynarken, diğer bir konvoyda ise bir maganda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında “drift” yaptı. O anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştılar.

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  • Mevlit organizasyonlarına sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları başta olmak üzere yemek ikramı yapılmadan sadece mevlit okutulması şeklinde yapılması kaydıyla izin verildi.

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Sosyal mesafeye uyulacak

Geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin Covid-19 salgınının yayılma riskini artıracağından dolayı izin verilmeyecek. Ayrıca, sosyal mesafeye uyulmak şartıyla yapılacak olan basın açıklamaları hariç, diğer toplantı ve gösteri yürüyüşleri de yasaklandı.

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