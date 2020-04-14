Koronavirüs Denizlide koronavirüs tespit edilen kişi hastanenin 2 katından çarşafları bağlayarak kaçtı
TÜRKİYE

Denizli'de koronavirüs tespit edilen kişi hastanenin 2. katından çarşafları bağlayarak kaçtı

Denizli'de koronavirüs tespit edilen ve Denizli Devlet Hastanesinde gözetim altında tutulan 38 yaşındaki Ufuk G. 2.kattaki odasından çarşafları bağlayarak kaçtı. Hastanın odasında olmadığı fark eden görevliler durumu güvenlik görevlilerine bildirdi ve polis konuya ilişkin bilgilendirildi. Ekiplerce hastane çevresinde arama başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs hastası Ufuk G. odasındaki çarşafları bağlayıp aşağıya sarkıtarak kaçtı.
Koronavirüs hastası Ufuk G. odasındaki çarşafları bağlayıp aşağıya sarkıtarak kaçtı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı hasta, tedavi gördüğü hastanenin 2. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı.

İzole edildiği odadan çarşafları bağlayarak kaçtı

Alınan bilgiye göre, Sarayköy ilçesinde ikamet eden ve koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde izole edilmiş ünitede gözlem altına tutulan 38 yaşındaki Ufuk G'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi.

Polisler her yerde onu arıyor

  • Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G'nin 2. kattaki odasının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine indiğinin ve hastaneden kaçtığının tespit edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.
  • Ekiplerce hastane çevresinde arama çalışması başlatıldı.Polis ekiplerinden arama sırasında şüpheli ile temas kurulmaması ve kendisinin özel kıyafetli 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilmesi istendi.

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