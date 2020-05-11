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Koronavirüs Denizlide tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
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Denizli'de tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi - Denizli haberleri

Denizli'de tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Kararlara uymayanlara, ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Denizli'de vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmak zorunda.
Denizli'de vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmak zorunda.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kararlara göre maske kullanımı; pazar yerleri, marketler, toplu çalışılan iş yerleri ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra bundan böyle cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi tüm açık ve kapalı alanlarda zorunlu hale geldi.

  • Vatandaşların evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmak zorunda olduğunun belirtildiği açıklamada, ticari taksi durakları ve taksi olarak kullanılan araçların, en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizleneceği ve dezenfekte edileceği ifade edildi.

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Taksilerde gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş "aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgenin" bulundurulacağı ifade edilen açıklamada, taksi şoförlerinin de araç içinde maske takmalarının zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda veya durakta, müşterilerin temas edebileceği kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuk ve yerlerin silinmesine, dezenfekte edilmesine ve araç içerisinin havalandırılmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

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Alınan kararlara uymayanlara, ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceğinin bildirildiği açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği de belirtildi.

Denizli'de maske takma zorunluluğu getirildi
FOTOĞRAF 5
Title
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı belirtildi. Bu kararlara göre maske kullanımı; pazar yerleri, marketler, toplu çalışılan iş yerleri ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra bundan böyle cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi tüm açık ve kapalı alanlarda zorunlu hale geldi.
Title
Vatandaşların evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmak zorunda olduğunun belirtildiği açıklamada, ticari taksi durakları ve taksi olarak kullanılan araçların, en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizleneceği ve dezenfekte edileceği ifade edildi.
Title
Taksilerde gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgenin bulundurulacağı ifade edilen açıklamada, taksi şoförlerinin de araç içinde maske takmalarının zorunlu olduğuna dikkat çekildi.
Title
Açıklamada, Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda veya durakta, müşterilerin temas edebileceği kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuk ve yerlerin silinmesine, dezenfekte edilmesine ve araç içerisinin havalandırılmasına karar verildi. ifadelerine yer verildi.
Title
Alınan kararlara uymayanlara, ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceğinin bildirildiği açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği de belirtildi.
Denizli'de maske takma zorunluluğu getirildi
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.


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