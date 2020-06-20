Dilek hemşireye büyük vefa: Adı yıllarca çalıştığı ameliyathanede ölümsüzleşti

Henüz 30 yaşındaydı Dilek Çetin Akçabelen. 10 yıl boyunca İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (EAH) önce yoğun bakım, ardından ameliyathane hemşiresi olarak yüzlerce hastaya şifa verdi. En çok istediği şey ise anne olmaktı. Ancak 34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalandı. Durumu hızla kötüleşince bebeği sezaryenle alındı. Oğlunun kokusunu dahi alamadan yoğun bakıma kaldırıldı ve 47 günlük yaşam mücadelesini 31 Mayıs’ta kaybetti. Çalıştığı hastane ve mesai arkadaşları Dilek hemşireyi unutmadı. Onun adı artık, her gün koşarak gittiği, yüzlerce hastaya şifa verdiği ameliyathanesinde ölümsüzleşti.

KORONAVİRÜS Dilek Hemşire tutunamadı

Memur Durgun da unutulmadı

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH Yönetimi, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Hastane Sicil Şefi Abdulmenaf Durgun’un ismini de konferans salonuna verdi. Her iki sağlık çalışanı için düzenlenen törene Akçabelen ve Durgun’un ailesi, çalışma arkadaşları ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ertürk ve Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu katıldı. Daha sonra her iki sağlık çalışanı için lokma dağıtıldı ve dua okutuldu.

KORONAVİRÜS Bakan Koca'dan Dilek hemşire paylaşımı: 'Durumu ciddi, ama kalbi hayatla bağını koruyor





Dilek Çetin Akçabelen’in acılı babası Kemal Çetin, onunla gurur duyduğunu söyleyerek duygularını şöyle özetledi: “Çalıştığı ameliyathaneye adının verilmiş olması hepimizi çok duygulandırdı. Ama Sağlık Bakanımızdan tek isteğim var, benim kızımın ismini çok güzel bir hastaneye de versinler. Buradan Sayın Bakanımıza da sesimizi duyması ümidiyle selamlar söylüyorum.”

FOTOĞRAF 17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef Kovid-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum ifadeleri ile acı haberi duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in (30) hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef Kovid-19'a yenildi. ifadelerini kullandı. Hemşire Dilek Akçabelen'in fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti: Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yoğun bakım hemşiresi olarak İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev Dilek Akçabelen, Kovid-19 salgını başladığında hamile olduğu için doğum iznine ayrılmıştı. Yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan'da hastaneye kaldırılan Akçabelen, bebeğinin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. Yoğun bakımda bir erkek bebek dünyaya getiren Dilek Akçabelen'in 7,5 aylıkken sezaryenle alınan bebeğine Tunç adı verildi. Eşi, kardeşi, anne ve babasıyla telefon aracılığıyla görüntülü görüşen Akçabelen, oğlu Tunç'u da birkaç saniyeliğine o bağlantıda görebilmişti. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Akçabelen'in dün beyin ölümünün gerçekleştiğine yönelik iddialar üzerine Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan Kovid-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor. paylaşımında bulunmuştu. Hastaneden yapılan açıklamada ise hastanın yeni gelişen önemli büyüklükte beyin ödemi ve beyin kanaması oluşmasına rağmen beyin ölümünün gerçekleşmediği, tedavisinin mekanik dolaşım destek sistemine bağlı olarak devam ettiği bildirilmişti. Bakan Koca acı haberi duyurdu: Dilek hemşire aramızdan ayrıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in (30) hayatını kaybettiğini duyurdu. Yoğun bakımda bir erkek bebek dünyaya getiren Dilek Akçabelen'in 7,5 aylıkken sezaryenle alınan bebeğine Tunç adı verildi. Eşi, kardeşi, anne ve babasıyla telefon aracılığıyla görüntülü görüşen Akçabelen, oğlu Tunç'u da birkaç saniyeliğine o bağlantıda görebilmişti.

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"Aşı için çağıracaktım Kovid olduğunu öğrendim"

Dilek hemşirenin çocukluk arkadaşlarından olan ve onunla bir süre aynı ameliyathanede çalıştıktan sonra Aile Hekimliği hemşiresi olarak gebeliğinin takibini de gerçekleştiren meslektaşı Kübra Vural Fırat, onu anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Fırat, Tunç bebeğin aşı takiplerini de kendisinin yürüttüğünü söyleyerek şunları anlattı: “Dilek’le ilkokuldan beri arkadaştık. Aynı zamanda buraya birlikte atandık. İkimiz de yoğun bakımda çalıştık, sonra beni de ameliyathaneye geçmeye ikna etti. Bir süre orada da beraber çalıştık. Aynı mahallede yaşıyorduk zaten. Her sabah beraber gelir bu ameliyathane kapısından birlikte girerdik içeri. Sonra ben Aile Hekimliği'ne geçtim. Onların Aile Hekimlikleri de benim çalıştığım yerdi. Gebelik takiplerini de yaptım arkadaşımın, hatta tetanoz aşısı için gelmişti en son. Dileği tekrar aşıya çağıracağım diye düşünürken bir Pazartesi sabahı işe gittiğimde ekranda onun adını gördüm pozitif vaka olarak. Şoke oldum, yok o değildir isim benzerliğidir diye düşündüm önce. Sonra eşi Tansu Akçabelen’i de hasta temaslısı olarak sistemde görünce hemen Dilek’i aradım. Açmadı, mesajla iyi hissetmediğini yazdı. Bu kadar ileri boyutta olduğunu da düşünmemiştim. Sonra sesli mesajlar gönderdi bana, iyi değilim, sezaryene alacaklar dedi. Doğumdan sonra da mesaj yollamış ama sesi nefes nefeseydi. Tansu ile irtibat halindeydik bebek için. Aşılarını da ben yaptım Tunç’un. Hatta daha yeni 2 aylık aşısını yaptık. Ama Dilek yok, bebeğin aşıya baba ve babaanne ile gelmesi beni çok yaraladı. Çok kalabalık geliyor kuzum ama annesiz geliyor. Sisteme girerken arkadaşımın ‘vefat’ yazısını görmek de kahrediyor. O kadar güzel bir bebek ki, Rabbim annesinin ömrünü ona versin, güzel bir kaderi olsun inşallah.”

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“En çok istediği şey olunu kucağına almaktı"

16 yıldır Dilek Akçabelen ile arkadaş olduklarını anlatan meslektaşı diyaliz hemşiresi Hilal Demir ise sözlerini şöyle sürdürdü: “Liseden beri birlikteydik. Yakın arkadaşım, kardeşimdi. Bütün özel anlarımızda birbirimizin yanında olduk. Onu kaybetmek benim için çok büyük bir acı. Dilek çok hayat dolu bir insandı, çok neşeliydi, çok güzel, çok fedakâr bir arkadaşlığı vardı. Kendisi için ne isterse bizim için de aynısını isteyen bir insandı. Şu bu ameliyathanede adını gördüğümde çok üzülüyorum ama yapılan şey çok büyük bir incelik. Herkese teşekkür ediyorum onuna adını yaşattıkları için. Dilek, oraya adının yazılmasını gerçekten hak eden bir hemşireydi. Yoğun bakımda bir süre beraber çalışmıştık. Hastalarına ailesinden biri gibi yaklaşır, onlarla sohbet eder, onları motive ederdi. O hastalarının saçlarını tarar, temizler, tedavisini eksiksiz yapardı. En son hastaneye ilk yattığı günlerde görüntülü konuşmuştuk. Başaracağını düşünüyorduk, o da öyle düşünüyordu. Oğlunu kucağına almayı çok istemişti. ‘Sarılamadım Hilal’ dedi bana bir gün. ‘Ama çok tatlı, hem bana hem babasına benziyor’ dedi. 4-5 günde toparlanıp çıkacaksın, her şey düzelecek, Tunç’u kucağına alacaksın, emzireceksin diye konuştuk. Ama olmadı.”