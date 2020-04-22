Koronavirüs Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı getiriyoruz
TÜRKİYE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı getiriyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine ilişkin, "İkinci başlattığımız tahliye kapsamında, inşallah bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız. Geri kalan vatandaşlarımızı da getireceğiz." dedi.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferansla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından toplantıya ve Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınına ilişkin bugüne kadar 105 ülkede görev yapan Türk büyükelçiyle video konferans yoluyla görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, söz konusu görüşmelerin yarın da devam edeceğini söyledi.

Yurt dışındaki Türk misyonların çalışmalarını da yakından takip ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu ülkelerdeki misyonlarda görev yapanlar ve burada yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili gelişmeleri izlediklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, virüsle mücadelenin önemli olduğuna ancak virüsün ardından dünyanın nasıl şekil alacağı konusunun da ayrıca önemli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkes başka gıda güvenliği ve sağlık alanı olmak üzere ihtiyacını karşılamak için kaynaklarını çeşitlendirme yönünde çalışmalar yapıyor. Tüm ülkelerin, aşağı yukarı liste çeşitlendirmesi yaparken, Türkiye'yi ilk üçe koyduğunu görüyoruz. Bu, bizim için önemli bir fırsattır ve kendimizi buna göre hazırlamamız lazım."

"Geri kalan vatandaşlarımızı da ülkemize getireceğiz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki uluslararası örgütler nezdinde 12 daimi temsilciliğinin bulunduğunu hatırlatarak, bu temsilciliklerden örgütlerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıkları ve durum değerlendirmesi yaptıklarının altını çizdi.

Konuşmasında, Kovid-19 salgını sürecinde yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, birinci aşamada 70'ten fazla ülkeden 39 binden fazla kişinin Türkiye'ye getirildiğini anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan ikinci tahliye kapsamındaki çalışmaların da eş güdüm halinde yürütüldüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"İkinci başlattığımız tahliye kapsamında, inşallah bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız. Geri kalan vatandaşlarımızı da getireceğiz. Bu, cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye harekatıdır, operasyonudur. Başarılı ve sorunsuz bir şekilde yürütüyoruz."

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