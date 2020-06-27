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Koronavirüs Diyarbakırda ailesini ziyaret etti, şimdi 42 kişi karantinada
TÜRKİYE

Diyarbakır'da ailesini ziyaret etti, şimdi 42 kişi karantinada

Diyarbakır'da ailesini ziyaret etti, şimdi 42 kişi karantinada

Gaziantep’te ailesinin yanına ziyarete giden fabrika işçisinde koronavirüs testi pozitif çıkınca, temas ettiği 6 hanede bulunan toplam 42 kişi karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Karantinaya alınanların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Karantinaya alınanların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

Kurbanbaba Mahallesi’nde ikamet eden ve çalıştığı fabrikadan yıllık izne ayrılan Suphi K., ailesinin yaşadığı İslahiye ilçesine bağı bulunan ve ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Bayraktepe kırsal mahallesine gitti. Eşi ve çocukları ile birlikte annesi ve babasının yanına gelen işçi, rahatsızlanarak kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca hemen tedavi altına alındı.

Koronavirüste korkutan gelişme: Önce karantina uygulamaları geri döndü sonra maske takmak zorunlu hale geldi
KORONAVİRÜS
Koronavirüste korkutan gelişme: Önce karantina uygulamaları geri döndü sonra maske takmak zorunlu hale geldi

Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 77 ev karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 77 ev karantinaya alındı


  • İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü doktor ve hemşirelerden oluşan filyasyon ekibinin yaptığı çalışmada Suphi K’nin aynı mahallede bulunan 6 hane ile temas ettiği belirlendi.

Şanlıurfa’da 10 ilçede toplam 72 ev karantinaya alındı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
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Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
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Bu kapsamda Haliliye'de 27, Karaköprü'de 12, Eyyübiye'de 11, Viranşehir'de 9, Hilvan'da 6, Birecik'te 2, Siverek'te 2, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçesinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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Öte yandan, kentteki 22 evdeki karantina ise sona erdirildi.
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Şanlıurfa'da 72 ev karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 72 ev karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 72 ev karantinaya alındı
Title
Şanlıurfa'da 72 ev karantinaya alındı
Title
Şanlıurfa'da 72 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa’da 10 ilçede toplam 72 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 72 evde karantina uygulaması başlatıldı. Öte yandan, kentteki 22 evdeki karantina ise sona erdirildi.

İhtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak

Ekipler tarafından "Covid-19 salgını sebebiyle bu ev karantina altına alınmıştır" yazılı notun asıldığı evlerde yaşayan 42 kişi ise evlerinde karantinaya alındı.
Dezenfekte çalışmasının yapıldığı mahallede, karantinada bulunan kişilerin dışarı çıkmamaları ve kimseyle temas kurmamaları için uyarılırken, ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kız isteme merasiminden sonra koronavirüs çıktı: Karantinaya alınan mahallenin girişleri toprakla kapatıldı
KORONAVİRÜS
Kız isteme merasiminden sonra koronavirüs çıktı: Karantinaya alınan mahallenin girişleri toprakla kapatıldı

Öte yandan tedavi altına alınan fabrika işçisinin tedavisinin ise kaldırıldığı hastanede sürdüğü öğrenildi.

Nişandan sonra köydeki 300 hane karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Nişandan sonra köydeki 300 hane karantinaya alındı

Ordu'da bir mahalle karantinaya alınacak
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