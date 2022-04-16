Diyarbakır'da hastanede yatan 10 koronavirüs hastası kaldı

Sağlık Bakanlığının haftalık koronavirüs risk haritasında; vaka sayısında 100 binde 36,01, aşılama oranında ise yüzde 64,3 ile turuncu listede yer alan Diyarbakır’da vaka sayılarının düşmesiyle Kovid-19 hastalarına hizmet veren tek yer, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldı.

KORONAVİRÜS Hastaneye ihtiyaç duyan Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı

DHA

Bir klinikte sadece Kovid-19 hastalarına hizmet verilirken, diğer klinikler, normale döndü. Kent genelinde yapılan Kovid-19 testlerinde ise vaka sayısı, ortalama 50 kişiye düştü.

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DHA

KORONAVİRÜS Kovid-19 gençlerde 'beyin sisi' bırakabiliyor

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, hastanenin 2 yıldır pandemi ile mücadele ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

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DHA