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Koronavirüs Diyarbakırda hastanede yatan 10 koronavirüs hastası kaldı
TÜRKİYE

Diyarbakır'da hastanede yatan 10 koronavirüs hastası kaldı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, aşılamada yüzde 64,3 ile turuncu listede yer alan Diyarbakır’daki Kovid-19 servisinde, 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 10 hasta kaldı. Vaka sayılarının düşmesiyle kentte Kovid-19 hastalarına hizmet veren tek yer olarak kalan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, diğer kliniklerde normale döndüklerini belirtip, "187 yoğun bakım vakası olan dönemlerden 4 yoğun bakım hastası olan döneme geçtik. Şu an 1 klinik, koronavirüs hizmeti veriyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda hastanede yatan 10 koronavirüs hastası kaldı
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığının haftalık koronavirüs risk haritasında; vaka sayısında 100 binde 36,01, aşılama oranında ise yüzde 64,3 ile turuncu listede yer alan Diyarbakır’da vaka sayılarının düşmesiyle Kovid-19 hastalarına hizmet veren tek yer, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldı.

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Bir klinikte sadece Kovid-19 hastalarına hizmet verilirken, diğer klinikler, normale döndü. Kent genelinde yapılan Kovid-19 testlerinde ise vaka sayısı, ortalama 50 kişiye düştü.

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Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, hastanenin 2 yıldır pandemi ile mücadele ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

DHA
  • "Hepimizin şaşırdığı, beklemediğimiz bir virüstü. İlk günlerde virüsü tanıma ve tedavi geliştirme adına nasıl bir yol izleyeceğiz, diye bocalamıştık. Son 2 yıldır büyük mücadele verdik ve bu mücadelede binlerce hasta ayakta veya yatarak tedavi edilerek gönderildi. 187 yoğun bakım vakası olan dönemlerden şu anda 4 yoğun bakım hastası olan döneme geçtik. Serviste yatan hastalarımızla birlikte toplam 10 Kovid hastamız var yani Gazi Yaşargil’de şu an bir klinik koronavirüs hizmeti verirken kalan diğer klinik ve polikliniklerimizde Kovid dışında hizmetlerimizi yürütüyoruz. Geldiğimiz nokta bizim için çok iç açıcı, mutluluk verici bir durum. İnşallah bir daha pandemi belasıyla boğuşmayız çünkü artık 2022 baharında istiyoruz ki sağlığı geliştirme adına planlamalar yapalım. Kovid vakalarımızda bayağı bir azalma var. Diyarbakır için günlük 40-50 civarı bir pozitiflik var. Bunlar da çok hafif bir şekilde grip, nezle gibi atlatıyor."
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