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Koronavirüs Diyarbakırdaki korkutan vaka artışınınüç nedeni var Maske, taziye ve düğünler
TÜRKİYE

Diyarbakır'daki korkutan vaka artışınınüç nedeni var: Maske, taziye ve düğünler

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların tedbirlere uymadığı Diyarbakır, normalleşme sürecinden sonra koronavirüs vaka artışının en çok yaşandığı ilk beş ilin arasına girdi. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, vaka artışlarındaki nedenlerin maske takılmaması ya da yanlış takılması, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve taziye geleneğinin devam ettirilmesi olduğunu açıkladı. Durumun endişe verici boyutlarda olduğunu belirten Tekin, "Bizi aslında endişelendiren durum biz eğer ki bu hızla, bu vaka sayımızla kışa girersek o zaman daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymuyor.
Diyarbakır'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymuyor.

Türkiye'de koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başından gelen Diyarbakır ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarıları sürüyor. Kentte koronavirüs vakasında artışlar sürürken, nedenleri de ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, son dakikaaçıklamasında bulunarak, artışın nedeninin maske kullanılmayışı, taziye ve düğünlerden kaynaklandığını söyledi.

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Diyarbakır'da aynı aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi: Bina karantinaya alındı

En düşük maske kullanılan şehir

Tekin, Diyarbakır'ın koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı ilk 5 iller arasında olduğuna dikkat çekerek, beklenen düşüşü yakalamadıklarını ifade etti. Diyarbakır'ın maske kullanılan en düşük kentlerden biri olduğunu belirtti. Diyarbakır'da maske kullanımı zorunluluğu olmasına rağmen yeterli anlamda kullanılmadığı ifade eden Tekin, "Son dönemlere baktığımız zaman Diyarbakır şehrimizi maalesef ilk 5'te yer alıyor. Vaka sayılarımızda geçen aylara göre bir artışımız oldu ama o beklediğimiz düşüşü göremedik. Tabi bunun çeşitli sebepleri var. Tabii ki maske kullanımı çok düşük bir şehirde yaşıyoruz. Her ne kadar maskesiz sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen toplumun buna uyma oranı çok düşük. Mesela herkeste maske bulunuyor ama maalesef bunu ya kolunda görüyoruz ya boynuna asarken görüyoruz ya da burnu açık şekilde görüyoruz. Bunlar sağlıklı bir maske kullanımı değil. Maskenin gerçek anlamda uygun bir şekilde kullanımında ciddi anlamda eksiklikler söz konusu" dedi.

Koronayla kol kola: Diyarbakır'daki düğünde 70 kişi halay çekti
KORONAVİRÜS
Koronayla kol kola: Diyarbakır'daki düğünde 70 kişi halay çekti

Vakalardaki artışta düğün ve taziyeler etkili

Diyarbakır'daki artışın taziye ve düğünlerden kaynaklandığına da dikkat çeken Tekin, şunları söyledi:
"Maalesef halen bölgemizde, özellikle şehrimizde düğün olsun, taziye olsun bu tür etkinlikler son hızıyla devam ediyor. Sayın Sağlık Bakanımız bir açıklama yaptı. Bir düğünde 70 kişilik bir halay grubu halay çekiyor. Şimdi düşündüğümüz zaman her fırsatta vurguluyoruz. Bir halay ortamında maalesef ki sosyal mesafe söz konusu değil. Uzun süre birlikte olunca ister istemez vaka sayısındaki artış söz konusu. Taziyeler bir diğer önemli bir nokta. Taziyeler kuruluyor maalesef. Şimdi bu noktada taziyelere gelen gidenler oluyor, kalabalık oluyor. Aynı ortamda topluca insanlar oturuyor, bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Uzun süre sohbet ediyorlar. Ve bunların çoğunda da maske olmuyor."

Diyarbakır'da koronavirüs endişesi: Hastaneler dolarsa 'ikinci dalga' kabul edilecek
KORONAVİRÜS
Diyarbakır'da koronavirüs endişesi: Hastaneler dolarsa 'ikinci dalga' kabul edilecek

Müjdeyi verdi: Diyarbakır’da koronavirüs takip merkezi kuruluyor
KORONAVİRÜS
Müjdeyi verdi: Diyarbakır’da koronavirüs takip merkezi kuruluyor

'Endişemiz kış mevsiminde daha büyük sıkıntı yaşamadı'


Prof. Dr. Recep Tekin, tedbirlere uyulmazsa kış mevsiminde daha büyük sıkıntıların yaşanmasından endişe duyduklarını belirterek, "Görüyoruz ki insanlar halay çekiyor, horon çekiyor. Bu tür durumlar maalesef istemediğimiz durumlar. Bizi asıl endişelendiren durum biz eğer ki bu hızla, bu vaka sayımızla kışa girersek o zaman daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız. O yüzden bir an önce toplumsal vecibelerin özellikle düğün, taziye ve mevlit gibi etkinliklerin mümkün olduğu kadar toplu şekilde yapılmaması. Bireysel olarak belki taziyelerin kabul edilmesi ya da telefonla kabul edilmesi. Düğün yapılacaksa mümkün oldukça en az sayıda yakın çevre şeklinde ama toplu oyunlar olmayacak şekilde yapılarak bunların yerine getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.


  • Öte yandan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte yanlış maske kullanımını önlemek ve salgının yayılmasının engellemek amacıyla 'Doğrusu korur' adıyla kampanya başlattı. Kampanyanın içeriği kentteki birçok billboardla duyuruldu.

Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'daki koronavirüs vakalarını örnek vererek uyardı
FOTOĞRAF 13
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Bakan Koca, Trabzon'da gelin dahil 35 kişinin karantinaya alındığını açıkladı.
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Karantina nedeniyle düğün ertelendi.
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Trabzon’un koronavirüs yoğunluk haritası.
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Trabzon’un koronavirüs yoğunluk haritası.
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Trabzon’un koronavirüs yoğunluk haritası.
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Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır’da da benzer bir olay oldu.
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Yetmiş kişi kol kola halay çekti.
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Diyarbakır koronavirüs yoğunluk haritası.
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Diyarbakır koronavirüs yoğunluk haritası.
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Diyarbakır koronavirüs yoğunluk haritası.
Title
Diyarbakır koronavirüs yoğunluk haritası.
Title
Diyarbakır koronavirüs yoğunluk haritası.
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Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'u örnek vererek uyardı.
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'daki koronavirüs vakalarını örnek vererek uyardı
Koronavirüs tehlikesi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddiyetini korumaya devam ediyor. Yaz aylarında sosyal mesafeye dikkat edilmemesi virüsün hızla yayılmasına neden oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle Diyarbakır ve Trabzonu örnek vererek uyardı. İki ilin koronavirüs yoğunluk haritası dikkat çekiyor.


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