Koronavirüs Doğu Karadenizde vaka sayıları arttı tek düşen il Bayburt oldu
TÜRKİYE

Doğu Karadeniz'de vaka sayıları arttı tek düşen il Bayburt oldu

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs vaka haritasında, Doğu Karadeniz’de 9 ilde vakalar artarken, azalan tek şehir Bayburt oldu. Sinop, Amasya ve Giresun, en çok vaka artan 10 il arasında yer alırken, Ordu ise Türkiye'de en çok vaka görülen 3'üncü il oldu.

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Haber Merkezi DHA
Doğu Karadenizde vaka sayıları arttı tek düşen il Bayburt oldu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım arasını kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını Twitter hesabından paylaşarak, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun oldu" ifadelerini kullandı.

Bölgede tek düşüş Bayburt'ta yaşandı

Güncel haritaya göre, Doğu Karadeniz'de vaka oranında 9 kentte artış olduğu görüldü. Haritada geçen haftaya kıyasla yüzde 39,89'luk artışla en fazla vaka artışının yaşandığı il Sinop olurken, azalan tek şehir Bayburt oldu. Sinop'un yanı sıra Amasya ve Giresun da en çok vaka artan 10 il arasında yer alırken, Ordu ise Türkiye'de en çok vaka görülen 3'üncü il sırasında yerini aldı.

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Sinop’taki vaka sayısı 255,94’ten 358,03’e, Amasya’da 322,51’den 378,18’e, Ordu’da 468,35’ten 487,92’ye, Giresun’da 273,00’ten 310,66’ya, Trabzon’da 299,54’ten 334,89’a, Rize’de 216,63’ten 239,29’a, Artvin’de 153,98’den 169,91’e, Gümüşhane'de 154,55'den 164,43'e, Samsun'da 311,12'den 339,58'e yükseldi. Bölgede sadece vaka düşüşü yaşanan Bayburt’ta geçen hafta 79,36 olan vaka sayısı 68,37’ye geriledi. Özellikle aşılama oranında 1’inci sırada yer alan Ordu ve 2’nci sıradaki Amasya’daki vaka artışı ise dikkati çekti.

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