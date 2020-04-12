Koronavirüs Dr Yağcı Korona Ramazan Bayramında gündemimizden çıkacak
TÜRKİYE

Dr. Yağcı: Korona Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

Yeni tip koronavirüs teşhisi konulan ve evinde karantina altında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, “Mutlaka bir pik yaşanacak. Bu virüs Ramazan Bayramı ile gündemimizden çıkar diye düşünüyorum. Şak maka değil korona ile mücadelede ülke olarak çok iyiyiz. Hekimler bu süreçte para pul düşünmeden çalışır” dedi.

Haber Merkezi İHA
Dr. Ahmet Faruk Yağcı.
Dr. Ahmet Faruk Yağcı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantina altında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında yaşadıklarını ve koronavirüsle ilgili bilgilerini paylaştı.

Koronavirüs dolayısı ile evinde karantina altında olduğunu belirten Yağcı, “Tedavim şu anda iyi gidiyor. Korona hastası ve takipleri biraz daha değişti. Bu bir süre sonra ‘Adam ayakta yürüyorsa yolla evine kardeşim’ şeklinde olacak gibi geliyor. 10 Nisan akşamını bir tarih olarak sayarsak 10 Nisan’ın üzerine eklediğimiz 1 hafta sonrasından başlayarak ciddi vakalar yaşanacağını düşünüyorum. 25 Nisan gibi pik yapacağını düşünmek mantıksız olmaz. Bize bu virüs belli bir zamandan önce geldi” açıklamasını yaptı.


“Virüsü kişiden kişiye atlayamayacak duruma getirmemiz gerekir”

Durumu hakkında da bilgi veren Yağcı, “Zaman zaman öksürüklerim devam ediyor. Genel durumum şu anda iyi. Bizim bu virüse karşı bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Ben bugün 5. günündeyim. Benim gibi insanların sayısı arttıkça bulaş sayısı da azalıyor. Virüsü kişiden kişiye atlayamayacak duruma getirmemiz gerekir. Bizde ölüm oranları vaka sayısına göre düşük. Yüzde 2’lerde bulunuyor. Bu beni rahatlatıyor. Bu bizim belli miktar bağışıklığa sahip olduğumuzu gösteriyor. Hastalığı vakaların yüzde 70’i hafif geçiriyor. Yüzde 5-10 hiç belirti göstermeden atlatıyor. Yüzde 20 ciddi belirtiler ile geçiriyor” ifadelerini kullandı.


“Ramazan Bayramı ile dönüşüm olacak”

Vaka sayısının mutlaka pik yapacağını belirten Dr. Yağcı, “Bizim ihtiyarlarımızın yaş ortalaması düşük. Bizim ihtiyarlarımızda sigara, alkol olmayınca daha çabuk iyileşiyor. 45 yaşında hızlı bir şekilde yoğun bakıma giren var. Bu virüs bizim ülkede daha iyi davranıyor. Umarım bu virüs Ramazan Bayramı ile gündemimizden çıkar diye düşünüyorum. Herkes mutlaka evinde bir derece bulundursunlar. Kendilerinde bir şey hissederlerse önce ateşlerini ölçsünler. Normalde ben işe gelirken klimayı bir süre sonra kısarım. Hastaneye vardım, klimayı o gün kullanmadığımın farkında vardım. Ama arabanın içerisi çok sıcak. Derece ile kontrol edince 38 derece vücut sıcaklığımın olduğunu gördüm. Hafifte boğazımda gıcık vardı. Sonra korona tanısı konuldu. Şu anda bir şeyim yok. Vakanın konulmasında göğüs tomografisi çok önemlidir. Doktorlar artık kokusundan korona olduğunu anlar hale geldi. Belirtiler kendini belli ediyor. Şu anda özel hastane-devlet hastanesi farkı pek yok. Şak maka değil korona ile mücadelede ülke olarak çok iyiyiz. Ben 10 gün daha sahalardan uzak duracağım. Biz mücadelede iyi gittik. Bunun nedeni de hekimlerin sözlerinin dinlenmesi oldu. Hekimler bu süreçte para pul düşünmeden çalışır. Karamsar senaryolara girmeyelim. Ramazan Bayramı ile dönüşüm olacak. Ben çok ümitliyim” dedi.

Mektubuyla sağlıkçıları duygulandıran Ömer: Benimle canları pahasına ilgilendiler
GÜNDEM
Mektubuyla sağlıkçıları duygulandıran Ömer: Benimle canları pahasına ilgilendiler

Koronavirüs testlerindeki artışa rağmen vaka ve vefat edenlerin oranı aynı seyrediyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüs testlerindeki artışa rağmen vaka ve vefat edenlerin oranı aynı seyrediyor

Emekli kaptan pilot koronavirüsten hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Emekli kaptan pilot koronavirüsten hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Başka türlü olmazdı

Başka türlü olmazdı

​Sokaklar boşalmayınca yasak geldi.
Cumhurbaşkanı devam dedi

Cumhurbaşkanı 'devam' dedi

"İstifasını sunması kendi takdiridir, ancak nihai karar..."
İstifasekteye uğratır

'İstifa
sekteye uğratır'

​Devlet Bahçeli'den 'Süleyman Soylu' açıklaması
14 tonluk<br>cömert hediye

14 tonluk
cömert hediye

​İngiliz Bakan Türkiye'ye teşekkür etti.
Ücretsiz izne<br>3 ay destek

Ücretsiz izne
3 ay destek

​Bakan Albayrak müjdeyi verdi.
İlaç üretir<br>gibi üretiyoruz

İlaç üretir
gibi üretiyoruz

​Koronavirüsün yükselen yıldızı kolonya.
İtalya'da<br>mafya sahnede

İtalya'da
mafya sahnede

​Devletin yerini alma amacındalar.
Ahlaksız teklif

Ahlaksız teklif

​"Kaşıkçı'nın ailesine para verelim..."
Erdoğan mesaide!

Erdoğan mesaide!

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.
'Kimse balta <br>vuramayacak'

'Kimse balta
vuramayacak'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden 'Soylu' yorumu
Yasak sona erdi

Yasak sona erdi

Toplam 24 bin 88 kişiye ceza kesildi.
Korona korkusu ölüm getirdi

Korona korkusu ölüm getirdi

Evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapıyordu.
Yasağı ihlal edenlere ceza kesildi

Yasağı ihlal edenlere ceza kesildi

​İstanbul Valisi Yerlikaya, 48 saatlik ceza miktarını açıkladı.
Küçükçekmece'yi<br>karıştırmışlardı

Küçükçekmece'yi
karıştırmışlardı

​Görevini yapan polislere saldıran 4 şüpheli tutuklandı.
Azalma eğilimi sürüyor

Azalma eğilimi sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs sonuçlarını açıkladı.
Hayat dama sığar

Hayat dama sığar

​Adanalılar, gökyüzünü uçurtmalarla renklendirdi.
ABD'de kriz tırmanıyor

ABD'de kriz tırmanıyor

Son 24 saatte 2 bine yakın kişi can verdi, halk panikte.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.