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Koronavirüs DSÖ Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171e çıktı
DÜNYA

DSÖ Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı

DSÖ Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin, Güney Kore ve Nauru'nun da katılmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) dahil olan ülke sayısının 171'e çıktığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ghebreyesus'un, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle DSÖ pandemi uzmanlarıyla toplantı düzenledi.

27 Temmuz'da 3. aşama klinik denemelerin başladığını duyuran "Moderna" ilaç firmasının, salgın sırasında Kovid-19 aşısı üzerindeki patent haklarını uygulamayacağına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Ghebreyesus, "Bu duyurunun teknoloji transferi açısından ne anlama geldiğini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

DSÖ eşgüdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na ilişkin bilgi veren Ghebreyesus, bu hafta Çin, Güney Kore ve Nauru'nun da programa dahil olduğunu aktardı.

DSÖ koronavirüs aşısı için tarih verdi
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren, DSÖ Yönetim Kurulu'nun Kovid-19 ile mücadele özel oturumunda konuştu.
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(Kovid-19 için) aşılara ihtiyacımız olacak ve bu yılın sonuna kadar bir aşıya sahip olabileceğimizi umuyoruz. diyen Ghebreyesus, bu konuda umutlu olduğunu ifade etti.
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Ghebreyesus, dünya genelinde yaygın bir aşılama kampanyasının ne zaman başlayacağına ilişkin ise detay vermedi.
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Her konuşmasında olduğu gibi yine küresel dayanışma çağrısında bulunan Ghebreyesus, Kovid-19 aşıları üretildikten sonra ülkelere eşit dağıtımını sağlamak için dünya liderlerine siyasi kararlılık çağrısında bulundu.
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DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor.
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DSÖ koronavirüs aşısı için tarih verdi
Dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını ile ilgili DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Genel Direktör Ghebreyesus, koronavirüs aşısı için tarih verdi. Bütün dünyanın cevabını beklediği koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak sorusu için verilen tarih ve açıklamanın detayları şöyle:



"İlk etapta tedarik sınırlı olacak"

Ghebreyesus, ABD ve Rusya'nın dahil olmadığı COVAX'a şimdiye kadar 171 ülkenin katıldığını, diğer ülkelerle de görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Aşılar üretilmeye başlandığında ilk etapta tedarikin sınırlı olacağı bilgisini paylaşan Ghebreyesus, COVAX üyesi ülkelerin aşıları eş zamanlı olarak öncelikle sağlık çalışanları, yaşlılar ve hasta kişilere dağıtmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "COVAX'ın amacı, 2021 sonuna kadar 2 milyar dozun eşit bir şekilde üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamaktır." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde de koronavirüs aşısı gönüllüler üzerinde denenmeye başlandı
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Covid-19 aşı çalışmalarında etkin şekilde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yerli Covid-19 aşısının hayvan deneyleri tamamlandı. Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde Faz-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor. Çin menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul üniversitesinde başlayan denemelerine, Ankara Şehir Hastanesi de eklendi.
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Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan Koordinatör Başhekim Surel, pandemiden çıkışta aşının yegane umut olduğunu belirtti. Surel, hem yerli hem de yabancı aşılardan netice alarak bu musibetten bir an evvel kurtulmayı umduklarını söyledi. Şu anda sadece tedbirlerle yayılımın önüne geçmeye, bulaşının engellenmeye çalışıldığının altını çizen Surel, Aşı oluştuğu zaman hem bizim toplumumuz hem dünyanın kalanı bu noktada ciddi şekilde bir korumaya sahip olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslararası çalışmaları noktasında hastanemiz bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri. Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Bu aşının bir an evvel değerlendirilip, inşallah hem ülkemizdeki insanlara hem dünyanın kalanına umut olması noktasında vazifemizi yaptık dedi.
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Ankara Şehir Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de Covid-19'a karşı üretilmiş inaktif Sars-Cov-2 aşısının hastanedeki ilk uygulamasının gerçekleştirildiğini belirterek, yakın gelecekte yerli aşının da uygulama imkânı olacağını umduklarını söyledi. Güner, aşının Çin'de 100 bin, Brezilya'da 7 bin, Endonezya'da ise bin 500 doz yapıldığını kaydetti.
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Aşı deneme uygulamaları Türkiye'de 25 merkezde yapılıyor. Tamamen gönüllülük esasıyla yapılan aşının Türkiye'de 13 bin kişiye uygulanması planlanıyor. 2'nci faz denemelerinde başarı elde edilen aşının 3'üncü fazının da başarılı olması halinde 2021 başında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.
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Ankara Şehir Hastanesi'nde de koronavirüs aşısı gönüllüler üzerinde denenmeye başlandı
Çin'den gelen Kovid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki denemelerine Ankara Şehir Hastanesi'nde de başlandı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel gönüllüler arasında yer aldı.


"Avrupa'daki vaka sayılarının artmasından üzüntü duyuyorum"

5 Ekim'de yaptığı, "En iyi tahminlerimiz, bize küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun bu virüse yakalanmış olabileceğini söylüyor." açıklamasıyla tüm dünyayı şoke eden DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise Avrupa'da vaka sayılarının hızla artmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Ryan, hükümetlerin virüsün yayılmasını önlemek için daha adımlar atılması gerektiğini, insanların da maske, mesafe, hijyen ve kalabalık ortamlardan kaçınma gibi temel kaidelere uyması gerektiğini vurguladı.

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