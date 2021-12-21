DSÖ'den 'Nuvaxovid' aşısının acil kullanımına onay

Karar, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA), Kovid-19'a karşı üretilen Nuvaxovid aşısının kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından geldi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, EMA'nın açıklamasının ardından Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay verildiği belirtildi.

Açıklamada, Nuvaxovid aşısının, ABD'li ilaç firması Novavax ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunun (CEPI) ortak ürünü olduğu ve 17 Aralık'ta acil kullanımına onay verilen Hindistan'da üretilen Covovax aşısının "orijinal ürünü" olduğu kaydedildi.

Her iki aşının da aynı teknolojiler kullanılarak üretildiği aktarılan açıklamada, Nuvaxovid ve Covovax'ın 2 ila 8 santigrat derece soğuklukta korundukları aktarıldı.

18 yaş sınırı

EMA'dan yapılan açıklamada, "Nuvaxovid" adlı aşının 18 yaş üstündeki kişilerde kullanılabileceği bildirilmişti.

Üç hafta arayla iki doz uygulanan protein temelli aşının, 45 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalarda hastalığa karşı yüzde 90 civarında etkili olduğu belirtilmişti.

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EMA, şu ana kadar Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson ve Novavax firmalarınca üretilen aşılar ile Kineret, Regkirona, Roactemra, Ronapreve, Veklury ve Xevudy isimli ilaçların tedavide kullanımını onaylamıştı.

10 aşıya acil kullanım onayı

DSÖ, bu kararıyla 10'uncu Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık 2020'de Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısına, daha sonra Oxford-AstraZeneca'ya, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşıya, Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Örgüt, son olarak 1 Haziran 2021'de Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac, 3 Kasım 2021'de Hindistan'da üretilen Covaxin aşısı ve son olarak da 17 Aralık 2021'de yine Hindistan'da üretilen Covovax'ın aşısının acil kullanımına onay vermişti.

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