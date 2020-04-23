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Koronavirüs Dünya genelinde 740 bin korona hastası iyileşti
DÜNYA

Dünya genelinde 740 bin korona hastası iyileşti

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 740 bini aştı. Türkiye'de de şimdiye dek 18 bin 491 kişi sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 740 bin 379 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (103 bin 300), İspanya (89 bin 250), ABD (84 bin 825), Çin (77 bin 207), İran (64 bin 843), İtalya (57 bin 576), Fransa (42 bin 88), Brezilya (25 bin 318) ve İsviçre (19 bin 900) oldu.

Türkiye'de de şimdiye dek 18 bin 491 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 699 bin 462'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 188 bin 930 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 770 bin 153 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Dünya koronavirüsten ölenlerini defnediyor
FOTOĞRAF 35
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Cakarta, Endonezya
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Ahmedabad, Hindistan
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New York, ABD
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New York, ABD
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Birmingham, İngiltere
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New York, ABD
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Moskova,Rusya
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Brüksel, Belçika
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Yeni Delhi, Hindistan
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Cordoba, Arjantin
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Ahmedabad, Hindistan
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New York, ABD
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New York, ABD
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New York, ABD
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Manaus, Brezilya
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Brüksel, Belçika
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Dnipro, Ukrayna
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Charleroi, Belçika
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New York, ABD
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New York, ABD
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Grinon, İspanya
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Ciudad Juarez, Meksika
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Sao Paulo, Brezilya
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Alessandria, İtalya
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İstanbul, Türkiye
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New York, ABD
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Dhaka, Bangladeş
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Guayaquil, Ekvador
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Sao Paulo, Brezilya
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Leganes, İspanya
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Barselona, İspanya
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Kochi, Hindistan
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Cakarta, Endonezya
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Birmingham, İngiltere
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New York, ABD
Dünya koronavirüsten ölenlerini defnediyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında kayıplar her geçen gün artıyor. Kimi ülkede mezarlıklar ucu ucuna yeterken kimileriyse çareyi toplu mezarlarda bulunuyor. İşte dünyanın dört bir yanından acı koronavirüs fotoğrafları...


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