Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 419 bin 48’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 419 bin 48'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 461 bin 273’e yükseldi.

Rusya ve Brezilya'da vaka sayılarında kritik artış

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 775 bin 184 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 39 bin 797’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 358 olurken, vaka sayısı ise 493 bin 657’ye ulaştı.

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Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış



Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 235 bin 763 olurken, 34 bin 114 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 186 bin 866’ya çıkarken; 8 bin 844 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 155 bin 136 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 128’e yükselirken, hasta sayısı 290 bin 143 oldu.

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İran'da ölü sayısı 8 bin 506'ya çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 506’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 177 bin 938’e çıktığı açıklandı.