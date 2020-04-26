Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
DÜNYA

Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti

Koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı artıyor. Son verilere göre dünya genelinde iyileşen kişilerin sayısı 870 bini aştı. Türkiye'de ise iyileşen hasta sayısı 29 bin 140'a ulaştı.

Haber Merkezi AA
İyileşenlerin sayısı artıyor.
İyileşenlerin sayısı artıyor.

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 870 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 871 bin 265 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (118 bin 633), İspanya (117 bin 727), Almanya (109 bin 800), Çin (77 bin 394), İran (69 bin 657), İtalya (64 bin 928) ve Fransa (44 bin 594) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 29 bin 140'a ulaştı.

Abone Ol Google News
Tedbirleri gevşetiyor

Tedbirleri gevşetiyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte açıkladı.
Yasağa uyum sağladık

Yasağa uyum sağladık

​177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.
Taburcu sayısıvaka sayısını geçti

Taburcu sayısı
vaka sayısını geçti

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sevindirici gelişme.
İsveç bunu konuşuyor

İsveç bunu konuşuyor

"Burada tedavi edilmedi, Türkiye'ye uçtu."
Düşüş sürüyor

Düşüş sürüyor

​İtalya'da günlük bilanço her geçen gün azalıyor.
Baban emin ellerde

Baban emin ellerde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü.
Türkiye vatandaşlarını yalnız bırakmadı

Türkiye vatandaşlarını yalnız bırakmadı

​Kosova'dan Uşak'a getirilen üniversiteli genç minnettarlığını anlattı.
Kirli propaganda çöktü

Kirli propaganda çöktü

​Terör örgütünden alçak 'koronavirüs' tuzağı.
24 saat canlı yayın

24 saat canlı yayın

​Bakanlık Salda Gölü için harekete geçti.
Leyla'nın babası Ankara'da

Leyla'nın babası Ankara'da

İsveç'te tedavi edilmeyen Türk vatandaş Ankara'ya geldi.
Daha fazla uzatamayız

Daha fazla uzatamayız

​İtalya'dan karantina tedbirlerini gevşetme sinyali.
Acımıyorsan <br>insan değilsin

Acımıyorsan
insan değilsin

Celal amca: Onlara bakmam için Allah bana sağlık veriyor.
Bedavadan biniyorsunuz

Bedavadan biniyorsunuz

Otobüs şoföründen sağlık personeline çirkin cevap.
İlginç görüntü

İlginç görüntü

​Yüzlerce kişi açık havada böyle sınava girdi.
Tek bir devlet yapabilirdi,<br>o da Türkiye

Tek bir devlet yapabilirdi,
o da Türkiye

​İsveç'te tedavi edilmeyen Türk hastanın kızı açıklama yaptı.
'Türk oluşumuzla gurur duyduk'

'Türk oluşumuzla gurur duyduk'

​Leyla ve Samira'dan teşekkür mesajları...
'Sevgili Leyla geliyoruz'

'Sevgili Leyla geliyoruz'

Devlet, İsveç'te ortada bırakılan aileye kucak açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.