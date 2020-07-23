Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 630 bin 343’e yükseldi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 231 bin 871 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 82 bin 890’a ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 890 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 239 bin 693’e ulaştı.

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Güney Amerika'da bilanço yükseliyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 366 bin 550 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 17 bin 455 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 722 olurken, vaka sayısı 336 bin 402’ye yükseldi.

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Avrupa'da vaka ve ölü sayıları

Avrupa’da ise İspanya’da toplam vaka sayısı 314 bin 631 olarak belirtilirken, toplam ölü sayısı ise 28 bin 426 olarak açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 296 bin 377 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 501’e yükseldiği açıklandı.

İran'da ölü sayısı 14 bin 853'e çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 14 bin 853’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 281 bin 413’e çıktığı açıklandı.

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