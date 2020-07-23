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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bilançosu Can kaybı 630 bin 343e yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 630 bin 343’e yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 630 bin 343’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 630 bin 343’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 380 bin 140’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 355 bin 528’e ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs
Koronavirüs

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 231 bin 871 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 82 bin 890’a ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 890 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 239 bin 693’e ulaştı.

California koronavirüs vakalarında New York'u geçerek ABD'de ilk sırayı aldı
KORONAVİRÜS
California koronavirüs vakalarında New York'u geçerek ABD'de ilk sırayı aldı

Güney Amerika'da bilanço yükseliyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 366 bin 550 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 17 bin 455 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 722 olurken, vaka sayısı 336 bin 402’ye yükseldi.

Son 24 saatte Brezilya'da bin 284, Meksika'da 790, Hindistan'da bin 129 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Son 24 saatte Brezilya'da bin 284, Meksika'da 790, Hindistan'da bin 129 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'da vaka ve ölü sayıları

Avrupa’da ise İspanya’da toplam vaka sayısı 314 bin 631 olarak belirtilirken, toplam ölü sayısı ise 28 bin 426 olarak açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 296 bin 377 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 501’e yükseldiği açıklandı.

İran'da ölü sayısı 14 bin 853'e çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 14 bin 853’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 281 bin 413’e çıktığı açıklandı.

Singapur'da bir koronavirüs aşı adayı insanlar üzerinde test edilecek
KORONAVİRÜS
Singapur'da bir koronavirüs aşı adayı insanlar üzerinde test edilecek

Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
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Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki bir düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çekti. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı o anlar, kameralara yansıdı.


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Hatalı basılmış 50 TL’lik banknotu rekor fiyata satmak istiyor: Koleksiyoncuları bekliyor
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Hatalı basılmış 50 TL’lik banknotu rekor fiyata satmak istiyor: Koleksiyoncuları bekliyor

Adıyaman’da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 TL’lik banknotu 75 bin TL’ye satmak için koleksiyoncuları bekliyor. Kuştepe, "Bunlara koleksiyoncuların büyük bir ilgisi varmış. Bundan dolayı bir ilgi olursa koleksiyoncuları Adıyaman’a bekliyorum. İnternetten gördüğüm fiyat 75 bin 80 bin TL civarında, öyle bir teklif olursa değerlendiririz. Koleksiyoncuları Adıyaman’a bekliyorum” dedi.
Türk mühendisleri geliştirdi: Dikine iniş kalkış yapabilen Alesta havalanmaya hazır
Ekonomi

Türk mühendisleri geliştirdi: Dikine iniş kalkış yapabilen Alesta havalanmaya hazır

Sabit ve döner kanatlı İHA'ların kabiliyetlerini barındıran insansız hava aracı Alesta'nın yer testlerinde sona gelindi. Yakın zamanda uçuş testlerine başlayacak dikine iniş kalkışlı ve dönebilen kanatlı Alesta, sene sonunda göreve hazır hale gelecek. Üretici firmanın Genel Müdürü Eray Gökalp, "Bu tür sistemleri geliştiren birkaç firma var. Hatta seri üretime de geçmiş değiller, geliştirme aşamasındalar. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok ciddi pazarı olacağını düşünüyoruz" dedi.

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