Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı bir milyon 27 bin 653

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 494 bin 671 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 211 bin 660’a ulaştığı bildirildi.

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Güney Amerika'da bilanço artıyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 849 bin 229 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 144 bin 767’ye ulaştığı bildirildi.

Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da vaka sayısı 835 bin 339’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 196 olarak rapor edildi. Peru’da vaka sayısı 818 bin 297 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 535 olduğu rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin’de vaka sayısı 765 bin 2’ye ulaşırken can kaybı ise 20 bin 288 olarak açıklandı.

Avrupa'da vaka sayısında artış sürüyor

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 778 bin 607, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 973 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 577 bin 505’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 19’a yükseldiği aktarıldı.

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