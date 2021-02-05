Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 2 milyon 300 bini geçti

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 275 bini, Hindistan'da 10 milyon 803 bini, Brezilya'da 9 milyon 397 bini ve Rusya'da 3 milyon 934 bini aştı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Hindistan'dan, Alman BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı talebini geri çekti.

Oxford Üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği aşının ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyonuna karşı da etkili olduğu belirtildi.

İngiltere'de virüsün yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelen İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin otellerde 10 gün zorunlu karantinaya alınmasına ilişkin uygulamanın 15 Şubat'tan itibaren başlayacağı bildirildi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB yönetimi olarak, geliştirilen aşıların üretim ve dağıtımında ortaya çıkabilecek zorlukları hafife aldıklarını ve aşılamaların hızlı ilerlemesini engelleyecek zorlukların devam edebileceğini söyledi.

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkede yayılmasına karşı uyarıda bulundu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 16 Ocak’ta düzenlenen salgın önlemleri karşıtı gösteriye katılan ve protestoda maske takmadığı tespit edilen okul müdürünün görevine son verildi.

İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana devam eden ve bu sabah sona ermesi planlanan karantinanın uzatılması konusunda yaşanan karmaşa kabinenin oy birliğiyle karar almasıyla son buldu. Karantinanın iki gün uzatılması kararlaştırıldı.

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İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem, İsrail’in Filistinlilerin aşı temin etme meselesini siyasete alet etmemesi gerektiğini belirtti.

Filipinler'de yetkililer, 16 Şubat itibarıyla yabancıların ülkeye girişine izin verileceğini duyurdu.

KORONAVİRÜS ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 467 bini geçti

Kolombiya, "CoronaVac" aşısını onayladı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşının acil kullanımına onay verdi.

Peru'daki 3 kentte yeni tip koronavirüsün Brezilya'da görülen türüne rastlandı.

Orta Amerika ülkesi Panama, Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısından 3 milyon doz talepte bulundu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, şubat sonunda Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2,2 milyon doz AstraZeneca aşısının teminine başlanacağını duyurdu.

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Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda (KS), ilk ve ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinin 8 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitim görmesi kararlaştırıldı.

Afrika'da Tanzanya'dan sonra Burundi de Kovid-19 aşısına ihtiyaç duymadığını açıkladı.

Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda 16 Şubat’ta Leipzig’e konuk olacak İngiliz temsilcisi Liverpool takımına salgın tedbirleri sebebiyle ülkeye giriş izni vermedi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, temmuz sonunda başlaması planlanan turnuvaya seyirci sınırlaması ve yurt dışından izleyici kabulüne ilişkin kararın "son dakikaya dek bekletileceğini" söyledi.

DÜNYA Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplanma yasağı ilan edildi