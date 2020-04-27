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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bilançosu Ölü sayısı 207 bin 9a yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 207 bin 9'a yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 207 bin 9'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 207 bin 9’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 995 bin 757’ye yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı da 881 bin 634'e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 23 bin 190’a yükselirken; vaka sayısı da 226 bin 629’a çıktı.

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 197 bin 675 olurken, 26 bin 644 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 157 bin 770’e çıkarken; 5 bin 976 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 162 bin 100 kişide virüs tespit edildiği ve 22 bin 856 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 732’ye yükselirken, hasta sayısı 152 bin 840 oldu.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

ABD’de vaka sayısı bir milyona yaklaşıyor

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 987 bin 322 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 415 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 5 milyon 470 bin 555 test yapıldığı bildirildi.

Trump, ABD'de koronavirüs pozitif oranının yüzde 28'e düştüğünü açıkladı
KORONAVİRÜS
Trump, ABD'de koronavirüs pozitif oranının yüzde 28'e düştüğünü açıkladı

İran'da ölü sayısı 5 bin 650'ye çıktı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 710’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 90 bin 481’e çıktığını açıkladı.

Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
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