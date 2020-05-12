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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 300 bini geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 300 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 300 bini aştı. En çok vaka görülen ülke 1 milyon 391 bin 316 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 269 bin 520 ile İspanya, 232 bin 243 ile Rusya, 226 bin 463 ile İngiltere, 219 bin 814 ile İtalya, 177 bin 423 ile Fransa, 172 bin 812 ile Almanya, 170 bin 582 ile Brezilya, 139 bin 771 ile Türkiye ve 110 bin 767 ile İran izledi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 300 bin 615'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 391 bin 316 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 269 bin 520 ile İspanya, 232 bin 243 ile Rusya, 226 bin 463 ile İngiltere, 219 bin 814 ile İtalya, 177 bin 423 ile Fransa, 172 bin 812 ile Almanya, 170 bin 582 ile Brezilya, 139 bin 771 ile Türkiye ve 110 bin 767 ile İran izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 919 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 20 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hindistan (73 bin 981), Kanada (69 bin 981), Peru (68 bin 822), Belçika (53 bin 779), Hollanda (42 bin 984), Suudi Arabistan (42 bin 925), Meksika (36 bin 327), Pakistan (32 bin 674), İsviçre (30 bin 380), Şili (31 bin 721), Ekvador (29 bin 509), Portekiz (27 bin 913), İsveç (27 bin 272), Katar (25 bin 149), Belarus (24 bin 873), Singapur (24 bin 671) ve İrlanda (23 bin 135)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 289 bin 345 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 547 bin 274 kişi iyileşti.

Halen tedavi gören 2 milyon 463 bin 996 aktif enfekte kişi bulunuyor.

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi
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