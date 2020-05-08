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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyona yaklaştı
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüste son durum: Virüs bulaşan sayısı 4 milyona yaklaştı

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyona yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 917 bini aştı. Virüs nedeniyle 270 bin 740 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 270 bin 740 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan bir milyon 344 bin 278 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 917 bin 999'a yükseldi.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 292 bin 850 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 76 bin 938 kişi yaşamını yitirdi.

New York ölüm kokuyor: Kamyonetlere atılan cesetler 'kötü koku şikayeti' sayesinde bulundu
OYNAT 00:51
New York ölüm kokuyor: Kamyonetlere atılan cesetler 'kötü koku şikayeti' sayesinde bulundu
ABD'de koronavirüs salgını kontrol altına alınamıyor. Vaka sayısı 1 milyonu aşarken, ölü sayısı 60 bini geçti. Dünyanın en renkli kentlerinden biri olan New York adeta hayalet kente büründü. Şehirdeki hastaneler yetersiz kalırken, morglar cesetlerle doldu taştı. ABD medyası, morglardan birinin önünde yer alan iki kamyonette 100'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Bölge halkının kötü koku şikayeti ile tespit edilen cesetler, yaşanan krizin boyutunu ortaya koydu.


Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

  • "İspanya (256 bin 855), İtalya (215 bin 858), İngiltere (206 bin 715), Rusya (177 bin 160), Fransa (174 bin 791), Almanya (169 bin 430), Brezilya (135 bin 773), Türkiye (133 bin 721), İran (103 bin 135), Çin (82 bin 886), Kanada (64 bin 922), Peru (58 bin 526), Hindistan (56 bin 409), Belçika (51 bin 420), Hollanda (41 bin 774), Suudi Arabistan (33 bin 731), Ekvador (30 bin 298), İsviçre (30 bin 126), Meksika (29 bin 616), Portekiz (26 bin 715), Pakistan (25 bin 837), İsveç (24 bin 623), Şili (24 bin 581), İrlanda (22 bin 385), Singapur (20 bin 939), Belarus (20 bin 168), Katar (18 bin 890), İsrail (16 bin 381), Birleşik Arap Emirlikleri (16 bin 240), Japonya (16 bin 189), Avusturya (15 bin 752), Polonya (15 bin 47), Romanya (14 bin 499), Ukrayna (13 bin 691), Endonezya (12 bin 776), Bangladeş (12 bin 425), Güney Kore (10 bin 822), Filipinler (10 bin 343) ve Danimarka (10 bin 83)."

Rusya'da kritik artış sürüyor: 10 bin 699 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
KORONAVİRÜS
Rusya'da kritik artış sürüyor: 10 bin 699 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

  • "İngiltere 30 bin 615, İtalya 29 bin 958, İspanya 26 bin 70, Fransa 25 bin 987, Brezilya 9 bin 190, Belçika 8 bin 415, Almanya 7 bin 392, İran 6 bin 486, Hollanda 5 bin 288, Çin 4 bin 633, Kanada 4 bin 408, Türkiye 3 bin 641, İsveç 3 bin 40, Meksika 2 bin 961, Hindistan bin 890, İsviçre bin 810, Ekvador bin 654, Peru bin 627, Rusya bin 625, İrlanda bin 403, Portekiz bin 105, Endonezya 930, Romanya 888, Polonya 755, Filipinler 685, Avusturya 609, Pakistan 594, Japonya 590, Danimarka 514, Ukrayna 340, Şili 285, Güney Kore 256, İsrail 240, Suudi Arabistan 219, Bangladeş 199, Birleşik Arap Emirlikleri 165, Belarus 116, Singapur 20, Katar 12."
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