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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 336 bini geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 7 milyon 336 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 336 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 336 bin 33’e ulaştı. Virüs nedeniyle 414 bin 9 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 414 bin 9 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 617 bin 967 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 304 bin 57 aktif enfekte vaka bulunuyor.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 45 bin 715 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 114 bin 151 kişi yaşamını yitirdi.

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Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

  • "Brezilya (742 bin 84), Rusya (493 bin 657), İngiltere (289 bin 140), İspanya (289 bin 46), Hindistan (276 bin 583), İtalya (235 bin 561), Peru (203 bin 736), Almanya (186 bin 516), İran (175 bin 927), Türkiye (172 bin 114), Fransa (154 bin 591), Şili (142 bin 759), Meksika (124 bin 301), Pakistan (113 bin 702), Suudi Arabistan (108 bin 571), Kanada (96 bin 653), Çin (83 bin 46), Katar (71 bin 879), Bangladeş (71 bin 675), Belçika (59 bin 437), Güney Afrika (52 bin 991) ve Belarus (50 bin 265)."

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Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

  • "İngiltere 40 bin 883, Brezilya 38 bin 497, İtalya 34 bin 43, Fransa 29 bin 296, İspanya 27 bin 136, Meksika 14 bin 649, Belçika 9 bin 619, Almanya 8 bin 831, İran 8 bin 425, Kanada 7 bin 897, Hindistan 7 bin 745, Rusya 6 bin 358, Peru 5 bin 738, Türkiye 4 bin 729, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 283, Pakistan 2 bin 255, Bangladeş 975, Suudi Arabistan 783, Katar 62, Güney Afrika 1162 ve Belarus 282."
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