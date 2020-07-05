Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 11,5 milyonu aştı
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 11,5 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 11,5 milyonu geçti. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 972 bin 224 kişi Kovid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 579 bin 837), Hindistan (697 bin 836), Rusya (681 bin 251), Peru (299 bin 80), İspanya (297 bin 625), Şili (295 bin 532), İngiltere (285 bin 416), Meksika (252 bin 165), İtalya (241 bin 611), İran (240 bin 438) ve Pakistan (228 bin 474) oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 11 milyon 500 bin 65'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 972 bin 224 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 579 bin 837), Hindistan (697 bin 836), Rusya (681 bin 251), Peru (299 bin 80), İspanya (297 bin 625), Şili (295 bin 532), İngiltere (285 bin 416), Meksika (252 bin 165), İtalya (241 bin 611), İran (240 bin 438) ve Pakistan (228 bin 474) oldu.

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 6,5 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 6,5 milyonu geçti

Türkiye'deki vaka sayısı 205 bin 758'e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

  • "Suudi Arabistan (209 bin 509), Almanya (197 bin 558), Güney Afrika (196 bin 750), Fransa (166 bin 960), Bangladeş (162 bin 417), Kolombiya (113 bin 389), Kanada (105 bin 533), Katar (99 bin 799), Çin (83 bin 553), Arjantin (75 bin 376), Mısır (75 bin 253), İsveç (71 bin 419), Endonezya (63 bin 749), Belarus (63 bin 554), Belçika (61 bin 838), Ekvador (61 bin 535), Irak (60 bin 479), Birleşik Arap Emirlikleri (51 bin 540) ve Hollanda (50 bin 335)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 535 bin 463 kişi hayatını kaybetti.

  • Kovid-19'a yakalanan 6 milyon 518 bin 389 kişi iyileşti, halen 4 milyon 446 bin 95 hasta tedavi görüyor.
Abone Ol Google News
Zirveyi geri istiyor

Zirveyi geri istiyor

​Sezonun kritik maçında Trabzonspor deplasmanda G.Saray'ı 3-1 yendi.
Kocaelideyolcu otobüsü devrildi

Kocaeli'de
yolcu otobüsü devrildi

​İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
MSB yetkilisiaçıklama yaptı

MSB yetkilisi
açıklama yaptı

​Libya'da Hafter güçleri Vatiyye Üssü'ne saldırı düzenledi.
Cüneyt Çakır'a<br>VAR' ayarı

Cüneyt Çakır'a
VAR' ayarı

​En kritik pozisyonları görmedi.
Göğsüne tekme attı

Göğsüne tekme attı

​Galatasaray-Trabzonspor maçında yürekleri ağza getiren an.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Koronavirüsten 19 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 1148.
Başörtüsü insan hakkıdır

Başörtüsü insan hakkıdır

​Brüksel'de binlerce kişi başörtüsü yasağını protesto etti.
Atina çaresizlere oynuyor

Atina çaresizlere oynuyor

Darbeci Hafter ile MEB anlaşması için masaya oturdular.
Can kaybı 6'ya yükseldi

Can kaybı 6'ya yükseldi

Sakarya Valisi: İki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Bir gözaltı daha

Bir gözaltı daha

Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Ağustosta açılışı yapılacak

Ağustosta açılışı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projenin müjdesini verdi.
Saldırı girişimi engellendi

Saldırı girişimi engellendi

2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Amerikan iç savaşı

Amerikan iç savaşı

​Teknoloji devleri Trump'a neden kazan kaldırdı?
Forvete Mandzukic

Forvete Mandzukic

​Fenerbahçe ve Galatasaray golcü oyuncunun peşinde.

​Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu dev projeyi duyurdu.

​İstanbul'da vatandaşları isyan ettiren uçuk ücretler.

​Süper Lig hakemi 6 ay maç yönetemeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.