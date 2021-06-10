Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 175 milyonu geçti: 34 milyon ile ABD ilk sırada

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 175 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı, 175 milyon 184 bin 928'e yükseldi.

ABD İLK SIRADA

ABD, 34 milyon 264 bin 727 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 29 milyon 183 bin 121 ile Hindistan, 17 milyon 125 bin 357 ile Brezilya, 5 milyon 725 bin 492 ile Fransa, 5 milyon 306 bin 690 Türkiye, 5 milyon 156 bin 250 ile Rusya, 4 milyon 535 bin 754 ile İngiltere, 4 milyon 237 bin 790 ile İtalya, 4 milyon 38 bin 528 ile Arjantin, 3 milyon 715 bin 870 ile Almanya, 3 milyon 715 bin 454 ile İspanya, 3 milyon 635 bin 835 ile Kolombiya, 2 milyon 990 bin 714 ile İran, 2 milyon 876 bin 289 ile Polonya, 2 milyon 441 bin 866 ile Meksika, 2 milyon 219 bin 824 ile Ukrayna, 1 milyon 991 bin 203 ile Peru, 1 milyon 877 bin 50 ile Endonezya, 1 milyon 712 bin 939 ile Güney Afrika, 1 milyon 667 bin 560 ile Hollanda, 1 milyon 664 bin 382 ile Çekya, 1 milyon 445 bin 770 ile Şili ve 1 milyon 396 bin 798 ile Kanada izliyor.

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Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 777 bin 328 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 158 milyon 707 bin 573 kişiye ulaştı.

Halen 12 milyon 700 bin 27 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.