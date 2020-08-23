Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 16 milyonu geçti

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Son Rus Çarı: Putin’in çıraklık, kalfalık, ustalık dönemleri

Sovyetler dağılmış, Rusya varoluş buhranı yaşıyordu. Ülkenin ilk başkanı Boris Yeltsin başbakanlığa atadığı genç adamı desteklediğini duyurup köşesine çekilmeye karar vermişti. Genç adam bir politikacıda olması gereken neredeyse hiçbir özelliğe sahip değildi. Pek gülmeyen, çok fazla konuşmayan yapısıyla her daim neşeli Yeltsin’den farklı bir profil çiziyordu. Seçimlerde kimsenin şans tanımadığı bu gencin kaderini Moskova patlamaları değiştirdi. Krizi demir yumrukla yöneten Putin, o günden beri hala iktidarda. Ülkeyi bir çar gibi yöneten Putin’in Rusya’sı, dağılmış Sovyetlerin travmalarını üzerinden attığı günden beri bölgedeki en kilit aktörlerden biri haline geldi.