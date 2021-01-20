Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 69 milyonu geçti.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 69 milyon 274 bin 79 kişi iyileşti.

  • Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 14 milyon 786 bin 852, Hindistan'da 10 milyon 245 bin 741, Brezilya'da 7 milyon 518 bin 846 ve Rusya'da 3 milyon 2 bin 26 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de, bugün itibarıyla, Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 277 bin 987 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: İyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: İyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti

İyileşen sayısı kaç?

İyileşenlerin sayısı İtalya’da 1 milyon 781 bin 917'ye, Kolombiya'da 1 milyon 769 bin 935'e, Almanya’da 1 milyon 716 bin 200'e, Arjantin'de 1 milyon 604 bin 373'e, İngiltere'de 1 milyon 558 bin 503’e, Meksika'da 1 milyon 251 bin 782'ye, Polonya'da 1 milyon 197 bin 34'e ve İran'da 1 milyon 131 bin 883'e ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 285 bin 978 kişinin tedavisi sürüyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 96 milyon 625 bin 755’e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 65 bin 698 kişi hayatını kaybetti.

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