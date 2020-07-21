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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 9 milyonu geçti
DÜNYA

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 9 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 9 milyonu aştı. Türkiye’de ise iyileşenlerin sayısı 204 bin 11’e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 9 milyon 10 bin 122 kişi sağlığına kavuştu.

  • En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 865 bin 263), Brezilya (1 milyon 409 bin 202), Hindistan (752 bin 393), Rusya (562 bin 384), Şili (306 bin 816), Peru (245 bin 81), İran (242 bin 351), Meksika (222 bin 68), Güney Afrika (208 bin 144) ve Pakistan (208 bin 30) oldu.

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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 144 bine yaklaştı

Türkiye’de iyileşenlerin sayısı 204 bin 11’e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 15 milyon 5 bin 328’e ulaşırken, virüs nedeniyle 616 bin 471 kişi hayatını kaybetti.
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