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Koronavirüs Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyona çıktı
DÜNYA

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyona çıktı

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 8 milyona ulaştı. Virüsten en çok etkilenen ülkeler ise sırasıyla ABD, Brezilya ve İngiltere.

Haber Merkezi Diğer
Vaka sayısı 8 milyonu geçti.
Vaka sayısı 8 milyonu geçti.

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 8 milyona ulaştı.

Covid-19’dan en çok etkilenen ülke, 2 milyondan fazla vaka sayısı ve 100 binden fazla can kaybıyla ABD.

Virüsün coğrafi konumu da değişiyor. Çin’de başlayan ve Asya’da etkili olan virüsün merkezi Avrupa olmuştu. Şimdi ise virüsün yeni merkezinin Latin Amerika olduğu görülüyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Brezilya’da teyitli vaka sayısı 889.000, Peru’de 232.000 ve Şili’de 179.000.

Salgını yeterince önemsememekle eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ay başında “ölüm herkesin kaderidir” demişti.

Güney Asya’da da Hindistan’da sokağa çıkma yasakları uygulanmasına rağmen yeni vaka sayılarındaki artış endişeye neden oluyor.

Pakistan’da da bakanların, Temmuz ayı sonuna kadar vaka sayısının 1.2 milyona çıkabileceği uyarısı üzerinde ülkede bölgelere göre sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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