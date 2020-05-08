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DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs de çiçek hastalığı gibi küresel bir dayanışma sınavı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 300 milyon kişinin ölümüne neden olan çiçek hastalığının kökünün 1979'da kazındığını belirterek, dünyanın yeni tip koronavirüs salgınında "küresel bir dayanışma sınavından" geçtiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Tarihin akışında çok önemli kırılmalara neden olan bulaşıcı hastalıklardan bugüne kadar sadece çiçek hastalığının 1979'da kökünün kazındığına işaret eden Ghebreyesus, "Yok edilene kadar çiçek hastalığı insanlığa en az 3 bin yıl boyunca musallat olmuş ve sadece 20. yüzyılda 300 milyon insanı öldürmüştür. Bu hastalığın ortadan kaldırılması tarihteki en büyük halk sağlığı zaferi olarak duruyor." dedi.

AŞI KONUSUNDA SABIRLI OLUNMALI

Modern immünolojinin temellerini atan Edward Jenner'in çiçek hastalığı için ilk aşıyı 1796'da geliştirdikten ancak 184 yıl sonra bu hastalığın kökünün kazandığını belirten Ghebreyesus, Kovid-19 aşısı konusunda sabırlı olunması gerektiği mesajını verdi.

Ghebreyesus, dünyanın "ortak düşman" Kovid-19 salgınıyla yüzleştiği bu dönemde, ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğinin önemini vurgulayarak, "Çiçek hastalığı gibi Kovid-19 da halk sağlığı için belirleyici bir sorundur. Kovid-19 da çiçek hastalığı gibi küresel bir dayanışma sınavıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"SICAK VE SOĞUĞUN VİRÜS ÜZERİNDE ETKİSİ YOK"

Öte yandan, DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, bir soru üzerine Kovid-19'a karşı mücadelede "çok sıcak veya çok soğuğun" önemli olabileceğine dair "çeşitli söylentiler" duyduğunu belirterek, "Bunun virüs üzerinde hiçbir etkisi yoktur." diye konuştu.

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