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Koronavirüs Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 400 bini aştı
DÜNYA

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 400 bini aştı

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 400 bin 900'e çıktı.

  • Yeni tip koronavirüs vakaları en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 422 bin 164 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (271 bin 95), Rusya (242 bin 271), İngiltere (229 bin 705), İtalya (222 bin 104), Brezilya (180 bin 737), Fransa (178 bin 60) ve Almanya (173 bin 824) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı son verilerde 143 bin 114 olarak açıklandı.
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