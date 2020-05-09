Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyonu aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 4 milyonu aştı. En çok vaka görülen ülke 1 milyon 317 bin 852 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 260 bin 117 ile İspanya, 217 bin 185 ile İtalya, 211 bin 364 ile İngiltere, 187 bin 859 ile Rusya, 176 bin 79 ile Fransa, 170 bin 489 ile Almanya, 141 bin 88 ile Brezilya, 135 bin 569 ile Türkiye ve 104 bin 691 ile İran izledi.

Haber Merkezi 09 Mayıs 2020, 00:09 Son Güncelleme: 09 Mayıs 2020, 00:25 AA