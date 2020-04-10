Koronavirüs Dünyada koronavirüs bulaşan sayısı 1 milyon 600 bini aştı
DÜNYA

Dünyada koronavirüs bulaşan sayısı 1 milyon 600 bini aştı - Dünyada koronavirüste son durum

Dünyada koronavirüs bulaşan sayısı 1 milyon 600 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1 milyon 600 bini aştı. En çok vaka görülen ülke 468 bin 895 ile ABD olurken, onu 153 bin 222 vakayla İspanya, 143 bin 626 ile İtalya, 118 bin 235 ile Almanya ve 117 bin 749 ile Fransa izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 907 vaka kayda geçti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 605 bin 343'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 468 bin 895 ile ABD olurken, onu 153 bin 222 vakayla İspanya, 143 bin 626 ile İtalya, 118 bin 235 ile Almanya ve 117 bin 749 ile Fransa izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 907 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

  • İran (66 bin 220), İngiltere (65 bin 77), Türkiye (42 bin 282), Belçika (24 bin 983), İsviçre (24 bin 51), Hollanda (21 bin 762), Kanada (20 bin 765), Brezilya (18 bin 176), Portekiz (13 bin 956), Avusturya (13 bin 244), Güney Kore (10 bin 450) ve Rusya (10 bin 131).

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 95 bin 752 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 356 bin 941 kişi ise iyileşti. Halen tedavi altında 1 milyon 152 bin 650 vaka bulunuyor.

Ankara'da dezenfekte kabini: Vatandaş kullanabilmek için sıraya girdi
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Ankara'da ısıtma ve soğutma sistemleri üzerine faaliyet gösteren firma, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon kabini üretti.
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Firma, kişinin üzerindeki kıyafetler ve ayakkabıların yüksek basınçla ıslatmadan dezenfeksiyonunu sağlayan kabini, Mamak Hocalı Caddesi'nde tanıttı. Firma sahibinin arkadaşının iş yeri önünde cadde üzerine konulan dezenfeksiyon kabinine çevredekiler yoğun ilgi gösterdi.
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Vatandaşlar, kabinden geçerek dezenfekte olabilmek için kuyruk oluşturdu. Sıraya girenler, virüsten korunmak için sosyal mesafe kuralına uygun bekledi. Dezenfekte olabilmek için elinde köpeği ile bile kabine giren oldu.
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1 saatte 300 kişi dezenfekte olabiliyor<br>​<br>​ Firma ortaklarından Ahmet Kaya, hareket sensörü bulanan kabinin 1 saatte 300 kişiyi dezenfekte etme özelliğine sahip olduğunu söyledi.
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Kaya, El ve yüz dezenfektelerini sürekli yapıyoruz; ama kıyafetlerle ve ayakkabılarla ilgili kısımda dezenfekte konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Kıyafetleri omuz hizasından ayakkabılara kadar dezenfekte etmesini sağlıyoruz. Çalışma prensibi olarak da sensörlüdür, bir kişi içeriye girdiği anda yaklaşık 10 saniye buhar olarak basıyor. Dışarı çıktığımızda üzerimizdeki bakterileri dezenfekte etmiş oluyoruz. Kullanılan ürün Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır. Özellikle alkol içermediği için boğazımızda sıkıntı doğuracak bir ürün değil. Biz kıyafetlerimizi dezenfekte ederek, virüsün eve girmesini engellemeye çalışıyoruz dedi.
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Proje Koordinatörü Özkan Şengül ise, İnsanlar bir şekilde ellerini dezenfekte edebiliyorlar, maskeyle yüzlerini koruyabiliyorlar; ama kıyafetleriyle ilgili sürekli bir tedirginlik halindeler. Biz de bir nebze bunun önüne geçebilmek için, dezenfekte kabini yaptık. İçeriye girdiğiniz zaman içerideki hareket sensörleri sayesinde kabin harekete geçiyor ve 10 saniye boyunca buhar püskürtüyor. Çıktığımız zaman ayakkabımız, kıyafetimiz, elimizdeki eşyalar komple dezenfekte olarak çıkıyoruz diye konuştu.
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Köpeği ile kabine giren Esra Sanegül, Köpeğimi günde üç kez mecburen tuvalete dışarıya çıkarıyorum. Gezdirdikten sonra eve götürürken temizliğini yapmaya bu günlerde daha da dikkat ediyorum. Eve getirince özenle ayaklarını silip, yıkıyoruz. Burada da köpeğimle beraber dezenfekte oldum dedi. Selma Kurtul, işi gereği mecburen dışarıda olması gerektiğini söyleyerek, Benim gibi dışarıda çalışmak zorunda kalan insanlar için özellikle hastane çalışanları, belediye çalışanları gibi zorunlu hizmet veren yerler için çok güzel düşünülmüş bir ürün diye konuştu.
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Ankara'da dezenfeksiyon kabininde kuyruk 
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Ankara'da dezenfeksiyon kabininde kuyruk 
Ankara'da dezenfekte kabini: Vatandaş kullanabilmek için sıraya girdi
Ankara'da özel firma tarafından üretilerek tanıtım için caddeye konulan dezenfeksiyon kabini yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, kabinden geçerek dezenfekte olabilmek için sıraya girdi. Kucağında köpeği ile bile kabine giren oldu.


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