Dünya genelinde ağır bilanço: Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 170 milyonu aştı. ABD, 34 milyon 22 bin 657 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 27 milyon 729 bin 247 ile Hindistan, 16 milyon 392 bin 657 ile Brezilya takip ediyor. Türkiye'de vaka sayısı ise, 5 milyon 228 bin 322 oldu.

Haber Merkezi 29 Mayıs 2021, 09:35 Son Güncelleme: 29 Mayıs 2021, 09:42 AA