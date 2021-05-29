Dünya genelinde ağır bilanço: Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı, 170 milyon 157 bin 408'e yükseldi.
ABD, 34 milyon 22 bin 657 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.
- Vaka sayısında bu ülkeyi 27 milyon 729 bin 247 ile Hindistan, 16 milyon 392 bin 657 ile Brezilya, 5 milyon 646 bin 897 ile Fransa, 5 milyon 228 bin 322 Türkiye, 5 milyon 44 bin 459 ile Rusya, 4 milyon 447 bin 705 ile İngiltere, 4 milyon 209 bin 707 ile İtalya, 3 milyon 702 bin 422 ile Arjantin, 3 milyon 680 bin 159 ile Almanya, 3 milyon 668 bin 658 ile İspanya, 3 milyon 342 bin 567 ile Kolombiya, 2 milyon 886 bin 111 ile İran, 2 milyon 870 bin 595 ile Polonya, 2 milyon 408 bin 778 ile Meksika, 2 milyon 199 bin 769 ile Ukrayna, 1 milyon 947 bin 555 ile Peru, 1 milyon 803 bin 361 ile Endonezya, 1 milyon 660 bin 481 ile Çekya, 1 milyon 654 bin 551 ile Güney Afrika, 1 milyon 641 bin 318 ile Hollanda ve 1 milyon 374 bin 275 ile Kanada izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 538 bin 83 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 151 milyon 996 bin 303 kişi oldu.
Halen 14 milyon 623 bin 22 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.