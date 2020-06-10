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Koronavirüs Dünyadaki tüm vakaların yarısı orada Katlanarak artıyor
DÜNYA

Dünyadaki tüm vakaların yarısı orada: Katlanarak artıyor

Latin Amerika'da koronavirüs vakaları katlanarak artıyor. Panamerikan Sağlık Örgütü’nün (PAHO) Başkanı Doktor Carissa Etienne, koronavirüsün Latin Amerika’nın pek çok bölgesinde “katlanarak arttığı” uyarısında bulundu. Şu an dünya çapındaki Covid-19 vakalarının neredeyse yarısına yakını Latin Amerika’da bulunuyor.

Haber Merkezi Diğer
Latin Amerika'da vakalar artıyor.
Latin Amerika'da vakalar artıyor.

Panamerikan Sağlık Örgütü’nün (PAHO) Başkanı Doktor Carissa Etienne, koronavirüsün Latin Amerika’nın pek çok bölgesinde “katlanarak arttığı” uyarısında bulundu. Şu an dünya çapındaki Covid-19 vakalarının neredeyse yarısına yakını Latin Amerika’da bulunuyor.

Doktor Etienne, virüsün Brezilya, Peru ve Şili’de hızlı bir şekilde yayıldığını, Venezuela ve Haiti gibi daha önce virüsün etkisinin sınırlı olduğu yerlerde ise artış yaşandığını kaydetti.

Düzenlediği sanal basın toplantısında konuşan Doktor Etienne, yaklaşan kış aylarının ve fırtına mevsiminin hastalıkla mücadele engeller oluşturacağını da belirtti.

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