Koronavirüs Dünyanın en uzun koronavirüs vakası tespit edildi
DÜNYA

Dünyanın en uzun koronavirüs vakası tespit edildi

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan bir kişinin 471 gün boyunca koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yale Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, dünyanın en uzun süre koronavirüs olan kişisinin 60'lı yaşlarında lenfoma hastası olduğu ve virüsün vücudunda birçok kez mutasyona uğradığını belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Dünyanın en uzun koronavirüs vakası tespit edildi
Foto: Arşiv.

ABD’nin Connecticut eyaletindeki bilim insanları, 471 gün boyunca koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyi tespit ettiklerini duyurdu. Adı açıklanmayan kişinin, 60'lı yaşlarında bir lenfoma hastası olduğu belirtildi.

  • Yale Üniversitesi'nde tarafından açıklanan durum ile ilgili konuşan bilim insanları, koronavirüsün kişinin içerisinde birçok kez mutasyona uğradığını söyledi.

Araştırmacılar, yapılan incelemelerin ardından kişinin kanında virüsün üç farklı alt mutasyonunun bulunduğu tespit ettiklerini aktardı.

‘KRONİK COVİD’ KİŞİDE İKİ KAT HIZLI MUTASYONA UĞRUYOR

Söz konusu vakanın bilim insanları tarafından keşfedilen en uzun koronavirüs vakası olduğu vurgulanırken, ‘kronik Covid’ kişinin vücudunda virüsün iki kat daha hızlı mutasyona uğradığının altı çizildi.

  • Araştırmacılar vaka ile ilgili, "Bu kronik enfeksiyon, Omicron, Delta ve Alfa dahil olmak üzere genetik olarak çeşitli Covid-19 varyantlarının ortaya çıkmasına potansiyel olarak katkıda bulunan bir mekanizma olan, hızlandırılmış koronavirüs evrimi ve ayrışmasıyla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl, Birleşik Krallık'ta yapılan başka bir araştırmada da, lenfoma hastası olan bir kişinin vücudunda virüsün daha hızlı mutasyona uğradığını tespit etmiş, kişi daha sonra hayatını kaybetmişti.

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