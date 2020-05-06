Dünyanın ilk AVM'si yeniden açılmak için gün sayıyor: Kapalıçarşı'da hazırlıklar başladı

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Ramazan Bayramı sonrasında Kapalıçarşı'da hayatın normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Kapalıçarşı'ya sadece Kılıççılar ve Mercan kapılarından giriş yapıldığını hatırlatarak, çarşı yönetiminin ve esnafının hayatın kısa zamanda normale dönmesini temenni ettiğini aktardı.
Yalan haberleri yalanladı
Bazı yayınlarda yer alan "Kapalıçarşı esnafından 44 kişi Kovid-19'a bağlı olarak yaşamını yitirdi" ve "Yönetim bu dönemde aidat peşinde" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Aldığımız tedbirler ve önlemlerle çarşımızda hasta veya ölümlerin olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte çarşımız esnafından 7 acı kaybımız olmuştur. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Kapalıçarşı 40 gündür kapalı olduğu için bahsi geçen bu 44 kişinin, hastalığı evlerinde ya da bulundukları ortamda almaları da mümkündür."
Gerekli önlemler alındı
- Kurtulmuş, çarşı yönetiminin esnaf ve ziyaretçileri korumak için önlem aldığını aktararak, Kapalıçarşı'nın düzenli dezenfekte edildiğini, çarşı ziyaretçiye kapalı olsa da esnaf için iki kapıdan giriş sağlandığını, bu sırada sosyal mesafeye uyulduğunu, ateş ölçümü yapıldığını ve güvenlik önlemleri alındığını anlattı.