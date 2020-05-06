Dünyanın ilk AVM'si yeniden açılmak için gün sayıyor: Kapalıçarşı'da hazırlıklar başladı

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Ramazan Bayramı sonrasında Kapalıçarşı'da hayatın normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Kapalıçarşı'ya sadece Kılıççılar ve Mercan kapılarından giriş yapıldığını hatırlatarak, çarşı yönetiminin ve esnafının hayatın kısa zamanda normale dönmesini temenni ettiğini aktardı.

KORONAVİRÜS Kapalıçarşı kapatıldı

Yalan haberleri yalanladı

Bazı yayınlarda yer alan "Kapalıçarşı esnafından 44 kişi Kovid-19'a bağlı olarak yaşamını yitirdi" ve "Yönetim bu dönemde aidat peşinde" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirler ve önlemlerle çarşımızda hasta veya ölümlerin olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte çarşımız esnafından 7 acı kaybımız olmuştur. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Kapalıçarşı 40 gündür kapalı olduğu için bahsi geçen bu 44 kişinin, hastalığı evlerinde ya da bulundukları ortamda almaları da mümkündür."

EKONOMİ Kapalıçarşı'daki koronavirüs iddialarına yalanlama

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş

Gerekli önlemler alındı