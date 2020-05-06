Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Dünyanın ilk AVMsi yeniden açılmak için gün sayıyor Kapalıçarşıda hazırlıklar başladı
TÜRKİYE

Dünyanın ilk AVM'si yeniden açılmak için gün sayıyor: Kapalıçarşı'da hazırlıklar başladı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapalıçarşı'da normale dönüş için hazırlıklar başladı. Mart ayında girişe kapatılan çarşı esnafının dükkanlarını açmak için gün saydığını belirten Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş "Süreç normalleşmeye başladığı zaman, büyük ihtimalle Ramazan Bayramı'nın akabinde çarşımızın tekrar renkli, ziyaretçileriyle birlikte hayat dolu olduğu günlere dönmesini bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Ramazan Bayramı sonrasında Kapalıçarşı'da hayatın normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Kapalıçarşı'ya sadece Kılıççılar ve Mercan kapılarından giriş yapıldığını hatırlatarak, çarşı yönetiminin ve esnafının hayatın kısa zamanda normale dönmesini temenni ettiğini aktardı.

Kapalıçarşı kapatıldı
KORONAVİRÜS
Kapalıçarşı kapatıldı

Yalan haberleri yalanladı

Bazı yayınlarda yer alan "Kapalıçarşı esnafından 44 kişi Kovid-19'a bağlı olarak yaşamını yitirdi" ve "Yönetim bu dönemde aidat peşinde" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirler ve önlemlerle çarşımızda hasta veya ölümlerin olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte çarşımız esnafından 7 acı kaybımız olmuştur. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Kapalıçarşı 40 gündür kapalı olduğu için bahsi geçen bu 44 kişinin, hastalığı evlerinde ya da bulundukları ortamda almaları da mümkündür."

Kapalıçarşı'daki koronavirüs iddialarına yalanlama
EKONOMİ
Kapalıçarşı'daki koronavirüs iddialarına yalanlama

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş

Gerekli önlemler alındı

  • Kurtulmuş, çarşı yönetiminin esnaf ve ziyaretçileri korumak için önlem aldığını aktararak, Kapalıçarşı'nın düzenli dezenfekte edildiğini, çarşı ziyaretçiye kapalı olsa da esnaf için iki kapıdan giriş sağlandığını, bu sırada sosyal mesafeye uyulduğunu, ateş ölçümü yapıldığını ve güvenlik önlemleri alındığını anlattı.
Abone Ol Google News
Skandal yazı için suç duyurusu

Skandal yazı için suç duyurusu

​Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içeren yazı için harekete geçti.
Süper Lig yeniden başlıyor

Süper Lig yeniden başlıyor

​TFF Başkanı, merakla beklenen tarihi açıkladı.
Varank müjdeyi verdi

Varank
müjdeyi verdi

27 bin yeni istihdam, 18 milyar liralık yatırım.
Başından vurularak öldürüldü

Başından vurularak öldürüldü

Çinli bilim insanı koronavirüs araştırması yapıyordu.
Korona şüphesi hastaneden kaçtı

Korona şüphesi hastaneden kaçtı

Malatya'da hasta bir kişi polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
Kayıp<br>büyük olmuştu

Kayıp
büyük olmuştu

TL'den dolara geçmek isteyenlere 2018 hatırlatması.

Bu kadar başarılı olduğunu bilmiyorduk

Bu kadar başarılı olduğunu bilmiyorduk

CNN'in Türkiye haberine yorum yağdı.

Üç ay<br>kira ödenmesin!

Üç ay
kira ödenmesin!

​11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için dikkat çeken çağrı.

Darbe üstüne darbe

Darbe üstüne darbe

Operasyonlarda ​3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Müebbet ve 25 yıl!

Müebbet ve 25 yıl!

​Aydos Ormanı'nı yakarken böyle görüntülenmişti.
128 ülke <br>Türkiye'ye başvurdu

128 ülke
Türkiye'ye başvurdu

Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Bu gurur hepimizin

Bu gurur hepimizin

​Litvanya'ya tanesi 17 bin 500 dolardan yerli solunum cihazı satıldı.
İGDAŞ'ın tuzlu faturaları mercek altında

İGDAŞ'ın tuzlu faturaları mercek altında

Halkı canından bezdiren fahiş rakamlar EPDK'yı harekete geçirdi.
Astım <br>hastalarına 10 uyarı

Astım
hastalarına 10 uyarı

Üçüncü önemli risk grubundalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.