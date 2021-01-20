Koronavirüs Eczane çalışanları yarından itibaren randevu alarak aşı olabilecek
TÜRKİYE

Eczane çalışanları yarından itibaren randevu alarak aşı olabilecek

Türk Eczacılar Birliği, yarından itibaren eczane çalışanlarının randevu alarak aşı olabileceğini duyurdu. Eczacılar için Kovid-19 aşılaması 15 gün boyunca sürecek.

Haber Merkezi Diğer
Aşı
Aşı

Türk Eczacılar Birliği, yarından itibaren eczane çalışanlarının randevu alarak aşı olabileceğini duyurdu.

Türk Eczacılar Birliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

KOVID-19 Aşılama Programına dahil edilmek üzere, Birliğimiz tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alan meslektaşlarımız ve çalışanlarımız, 15.01.2021 tarihinde TİTCK Başkanlığına bildirilmiş ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile bugün de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, Birliğimiz tarafından iletilmiş olan;

- Sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılarımız,

- Eczane çalışanlarımız,

- Hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız,

- Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız,

- Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz,

- Eczacılık Fakültelerimizin stajyer öğrencileri için,

sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak olan işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın (21.01.2021) itibariyle başlanacağı ve 15 gün boyunca KOVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."

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