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TÜRKİYE

Eczanelerden maske teminine ilişkin açıklama: Mesajı bekleyin

Eczanelerden maske teminine ilişkin açıklama: Mesajı bekleyin

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ücretsiz maskelerin eczanelerden temin edilmesi uygulaması kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların Sağlık Bakanlığınca telefonlarına SMS kodu ulaştırılmadan eczanelere başvurmamasını istedi. Çolak "Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaşma riskini artıracaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Eczanelerden maske teminie ilişkin yeni açıklama geldi.
Eczanelerden maske teminie ilişkin yeni açıklama geldi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerin vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildiğini söyledi.

Pandemi sürecinde eczacıların büyük rol üstlendiğine, maske dağıtımının da onlardan birisi olduğuna işaret eden Çolak, "Birinci basamak sağlık çalışanları olarak her bir meslektaşımız günlerdir fedakarca çalışıyor." dedi.

"SMS kodu ve T.C. kimlik numarası ile maske alınabilecek"

Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."

Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı:

"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."

Ücretsiz dağıtım eczanelerden: SMS kod yolu ile alınacak
KORONAVİRÜS
Ücretsiz dağıtım eczanelerden: SMS kod yolu ile alınacak

TBMM'de maskeli oturum
FOTOĞRAF 13
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.
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TBMM Genel Kuruluna katılan milletvekillerinin maske taktığı görüldü.
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MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın milletvekillerine maske dağıtması dikkat çekti.
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TBMM Başkanvekili Levent Gök milletvekillerine maske takmalarının ve Genel Kurul’da bulunan herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu söyleyerek, milletvekili sıralarında milletvekilleri için maske ve el dezenfektanı bulunduğu konusunda uyardı.
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Milletvekilleri de bu uyarıları dikkate alarak maskelerini taktılar.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.
Title
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.
Title
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.
Title
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.
Title
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.
Title
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.
Title
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.
Title
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.
TBMM'de maskeli oturum
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.


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